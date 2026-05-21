Saily Ultra è l'eSIM definitiva con dati globali illimitati e lounge VIP incluse

Saily Ultra è un servizio eSIM che guarda ai nomadi digitali, ai viaggiatori frequenti e a chi semplicemente odia lo stress da aeroporto e vuole evitare di rimanere senza connessione all'estero. Più che un pacchetto dati qui abbiamo un abbonamento di viaggio definitivo a zero compromessi con dati illimitati in oltre 121 destinazioni in tutto il mondo e un vero e proprio trattamento da VIP come vedremo tra poco. Attivandolo tramite il nostro pulsante riceverai anche uno sconto esclusivo del 10%.

Saily Ultra ti mette a disposizione una copertura eSIM valida in più di 121 paesi in tutto il mondo con la possibilità di ottenere ben 30GB di traffico ad altissima velocità che, una volta esauriti, non bloccheranno la connessione ma ti daranno modo di continuare a navigare alla velocità di 1 Mbps, perfetta per messaggiare, usare le mappe e controllare le email.

L'abbonamento non si ferma qui e include anche l'accesso alle esclusive lounge aeroportuali per rilassarti o lavorare in tranquillità prima del volo: inoltre, potrai contare su ingressi rapidi per i controlli di sicurezza e il check-in dicendo addio alle code.

E se credi sia finita qui, neanche per sogno, perché con Saily Ultra avrai l'accesso completo a strumenti per la sicurezza online come NordVPN, NordPass, NordLocker e persino Incogni, il servizio che ti aiuta a rimuovere i tuoi dati personali dal web.

Un investimento che peraltro si ripaga viaggiando dato che, ogni volta che utilizzi il servizio, Saily ti offre un cashback dell'8% dell'importo speso sotto forma di crediti che potrai riutilizzare all'interno dell'applicazione. In più, avrai un team di assistenza prioritaria attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e soprattutto la massima flessibilità: essendo strutturato come un normale abbonamento streaming potrai decidere di disdire quando vuoi e di riattivarlo solo quando serve.

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