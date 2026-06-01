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Saily sconta le eSIM che includono pass per la lounge e fast-track

I prezzi dei piani eSIM per l'Europa con Giga, pass per l'accesso alla lounge aeroportuale e il fast-track.
Saily sconta le eSIM che includono pass per la lounge e fast-track
I prezzi dei piani eSIM per l'Europa con Giga, pass per l'accesso alla lounge aeroportuale e il fast-track.
Federico Pisanu
Pubblicato il 1 giu 2026
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Il fornitore eSIM Saily sta proponendo sconti sui piani dati eSIM per l’Europa che includono 10 Giga o Giga illimitati più uno o due pass per l’accesso alla lounge aeroportuale e il fast-track, ossia la corsia prioritaria che consente di saltare la coda ai controlli di sicurezza in aeroporto. Inoltre, è possibile sfruttare un extra sconto del 10% con l'utilizzo del codice promozionale HTML10.

L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, prevede i seguenti prezzi:

  • 10 Giga per 30 giorni più 1 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 74,99 dollari
  • 10 Giga per 30 giorni più 2 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast track in promozione a 109,99 dollari
  • Giga illimitati per 15 giorni più 1 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 89,99 dollari
  • Giga illimitati per 15 giorni più 2 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 124,99 dollari
Piani eSIM Saily

I piani illimitati includono 5 Giga senza limiti di velocità al giorno. Una volta poi esaurito il traffico giornaliero, i dati restano illimitati ad una velocità massima di 1 Mbps. Inoltre, ciascun piano ha un periodo di attivazione della durata di 30 giorni: acquistando dunque un piano oggi, quest’ultimo verrà attivato in automatico in caso di mancata attivazione entro il 1° luglio.

Di seguito, invece, riportiamo l’elenco completo dei 35 Paesi per cui è valida la promozione attuale di Saily:

  • Austria (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Belgio (piani eSIM a partire da 3,99 dollari
  • Bulgaria (piani eSIM a partire da 1,99 dollari)
  • Cipro (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Croazia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Danimarca (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Estonia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Finlandia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Francia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Germania (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
  • Gibilterra (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Grecia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
  • Irlanda (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Islanda (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Italia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Lettonia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Liechtenstein (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Lituania (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Lussemburgo (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Malta (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
  • Norvegia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Paesi Bassi (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Polonia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
  • Portogallo (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Regno Unito (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
  • Repubblica Ceca ((piani eSIM a partire da 2,99 dollari)
  • Romania (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • San Marino (piani eSIM a partire da 4,99 dollari)
  • Slovacchia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Slovenia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
  • Spagna (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Svezia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Svizzera (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Turchia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
  • Ungheria (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
Piani eSIM Saily

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