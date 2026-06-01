Saily sconta le eSIM che includono pass per la lounge e fast-track

Il fornitore eSIM Saily sta proponendo sconti sui piani dati eSIM per l’Europa che includono 10 Giga o Giga illimitati più uno o due pass per l’accesso alla lounge aeroportuale e il fast-track, ossia la corsia prioritaria che consente di saltare la coda ai controlli di sicurezza in aeroporto. Inoltre, è possibile sfruttare un extra sconto del 10% con l'utilizzo del codice promozionale HTML10.
L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, prevede i seguenti prezzi:
- 10 Giga per 30 giorni più 1 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 74,99 dollari
- 10 Giga per 30 giorni più 2 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast track in promozione a 109,99 dollari
- Giga illimitati per 15 giorni più 1 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 89,99 dollari
- Giga illimitati per 15 giorni più 2 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 124,99 dollari
I piani illimitati includono 5 Giga senza limiti di velocità al giorno. Una volta poi esaurito il traffico giornaliero, i dati restano illimitati ad una velocità massima di 1 Mbps. Inoltre, ciascun piano ha un periodo di attivazione della durata di 30 giorni: acquistando dunque un piano oggi, quest’ultimo verrà attivato in automatico in caso di mancata attivazione entro il 1° luglio.
Di seguito, invece, riportiamo l’elenco completo dei 35 Paesi per cui è valida la promozione attuale di Saily:
- Austria (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Belgio (piani eSIM a partire da 3,99 dollari
- Bulgaria (piani eSIM a partire da 1,99 dollari)
- Cipro (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Croazia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Danimarca (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Estonia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Finlandia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Francia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Germania (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
- Gibilterra (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Grecia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
- Irlanda (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Islanda (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Italia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Lettonia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Liechtenstein (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Lituania (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Lussemburgo (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Malta (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
- Norvegia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Paesi Bassi (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Polonia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
- Portogallo (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Regno Unito (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
- Repubblica Ceca ((piani eSIM a partire da 2,99 dollari)
- Romania (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- San Marino (piani eSIM a partire da 4,99 dollari)
- Slovacchia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Slovenia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)
- Spagna (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Svezia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Svizzera (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Turchia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
- Ungheria (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)
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