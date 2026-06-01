Saily sconta le eSIM che includono pass per la lounge e fast-track

Il fornitore eSIM Saily sta proponendo sconti sui piani dati eSIM per l’Europa che includono 10 Giga o Giga illimitati più uno o due pass per l’accesso alla lounge aeroportuale e il fast-track, ossia la corsia prioritaria che consente di saltare la coda ai controlli di sicurezza in aeroporto. Inoltre, è possibile sfruttare un extra sconto del 10% con l'utilizzo del codice promozionale HTML10.

L’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, prevede i seguenti prezzi:

10 Giga per 30 giorni più 1 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 74,99 dollari

10 Giga per 30 giorni più 2 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast track in promozione a 109,99 dollari

Giga illimitati per 15 giorni più 1 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 89,99 dollari

Giga illimitati per 15 giorni più 2 pass per la lounge dell’aeroporto e il fast-track in promozione a 124,99 dollari

I piani illimitati includono 5 Giga senza limiti di velocità al giorno. Una volta poi esaurito il traffico giornaliero, i dati restano illimitati ad una velocità massima di 1 Mbps. Inoltre, ciascun piano ha un periodo di attivazione della durata di 30 giorni: acquistando dunque un piano oggi, quest’ultimo verrà attivato in automatico in caso di mancata attivazione entro il 1° luglio.

Di seguito, invece, riportiamo l’elenco completo dei 35 Paesi per cui è valida la promozione attuale di Saily:

Austria (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Belgio (piani eSIM a partire da 3,99 dollari

Bulgaria (piani eSIM a partire da 1,99 dollari)

Cipro (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Croazia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Danimarca (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Estonia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Finlandia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Francia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Germania (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)

Gibilterra (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Grecia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)

Irlanda (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Islanda (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Italia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Lettonia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Liechtenstein (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Lituania (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Lussemburgo (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Malta (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)

Norvegia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Paesi Bassi (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Polonia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)

Portogallo (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Regno Unito (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)

Repubblica Ceca ((piani eSIM a partire da 2,99 dollari)

Romania (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

San Marino (piani eSIM a partire da 4,99 dollari)

Slovacchia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Slovenia (piani eSIM a partire da 4,49 dollari)

Spagna (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Svezia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Svizzera (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Turchia (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

Ungheria (piani eSIM a partire da 3,99 dollari)

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