Saily: l'eSIM potente e sicura che ti accompagna in ogni viaggio senza roaming
Organizza le vacanze estive senza stress con Saily, la eSIM digitale che ti offre internet veloce in oltre 150 Paesi senza roaming, SIM fisiche o costi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 25 gen 2026
L’inverno sta per volgere al termine e con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di viaggiare, scoprire nuove destinazioni e organizzare con cura le vacanze estive. Che si tratti di una fuga al mare, di un tour in Europa o di un’avventura dall’altra parte del mondo, c’è un elemento fondamentale che non può mancare: una connessione internet affidabile in viaggio.

Con Saily, la eSIM digitale attiva in oltre 150 Paesi, resti sempre online senza preoccuparti di roaming costosi o SIM locali. Pianificare ogni spostamento diventa più semplice, veloce e sicuro fin dal primo momento.

Zero roaming e massima trasparenza

Durante l’estate ogni minuto conta: prenotazioni last minute, mappe, biglietti digitali, traduzioni, ristoranti da provare e foto da condividere. Grazie a Saily non serve cercare Wi-Fi pubblici né cambiare SIM all’estero.
Scarichi la eSIM in pochi secondi, la attivi con un clic e sei subito connesso appena atterri a destinazione. Uno dei problemi più fastidiosi dei viaggi all’estero sono i costi nascosti del roaming internazionale. Con Saily scegli il piano dati più adatto al tuo viaggio e paghi solo ciò che ti serve: nessuna sorpresa in bolletta, nessun costo imprevisto. Tutto è digitale, immediato e sicuro.

Viaggiare è bellissimo, ma può capitare di avere bisogno di supporto tecnico. Per questo Saily offre un servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi contattare il team tramite chat in tempo reale o email e ricevere aiuto immediato, in qualsiasi fuso orario. Un vero punto di forza per viaggiare con serenità. Che tu stia programmando una vacanza in Grecia, Spagna, Stati Uniti, Asia o in una capitale europea, Saily ti garantisce connessione stabile e veloce dal primo istante. Niente SIM fisiche da perdere, n iente code nei negozi e soprattutto niente stress. Con Saily, la pianificazione delle vacanze estive diventa più semplice, moderna e senza pensieri.

