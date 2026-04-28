Saily, l’eSIM internazionale per viaggiare connessi senza roaming

Restare senza Internet durante un viaggio può diventare un problema, soprattutto quando servono mappe, prenotazioni, messaggi o app di trasporto. Per chi vuole evitare costi di roaming elevati e acquistare giga in modo semplice prima della partenza, Saily propone una soluzione basata su eSIM internazionale, gestibile direttamente da app.

Piani dati per oltre 200 destinazioni

Saily consente di scegliere piani dati per singoli Paesi, aree regionali o destinazioni globali. Tra le mete più popolari ci sono Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Irlanda, Albania, Marocco, Egitto, Canada e Turchia, con prezzi di partenza da pochi dollari.Il vantaggio principale è la flessibilità: l’utente può selezionare la destinazione, acquistare il piano più adatto e attivarlo senza dover cercare una SIM locale una volta arrivato.

Un’unica eSIM per più viaggi

Uno degli aspetti più interessanti di Saily è la possibilità di usare un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili. Questo significa che, dopo la prima configurazione, è possibile aggiungere nuovi piani direttamente dall’app, senza installare ogni volta una nuova eSIM. La connessione si attiva automaticamente quando si arriva a destinazione oppure dopo 30 giorni dall’acquisto, rendendo il processo semplice anche per chi non ha familiarità con questo tipo di tecnologia.

Sicurezza e assistenza sempre disponibile

Saily nasce dai creatori di NordVPN e punta anche su funzioni legate alla sicurezza. Tra le caratteristiche disponibili ci sono il blocco degli URL dannosi, il risparmio dati tramite blocco degli annunci e le posizioni virtuali in oltre 115 Paesi. A questo si aggiunge l’assistenza clienti via chat 24/7, utile soprattutto quando si viaggia all’estero e si ha bisogno di supporto rapido.

Perché scegliere una eSIM in viaggio

Rispetto a una SIM fisica, una eSIM è più comoda, veloce e sostenibile. Non richiede plastica, non deve essere inserita manualmente nel telefono e può essere configurata da remoto in pochi passaggi. Basta scegliere il piano, scaricare l’app e seguire le istruzioni sullo smartphone. È una soluzione particolarmente utile per chi viaggia spesso, lavora da remoto o vuole semplicemente evitare sorprese in bolletta.

Una proposta pratica per chi viaggia

Con piani flessibili, copertura in oltre 200 destinazioni e prezzi competitivi, Saily si propone come una soluzione semplice per rimanere connessi all’estero. L’obiettivo è chiaro: offrire giga convenienti, attivazione rapida e maggiore controllo sui costi di connessione durante il viaggio. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui

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