Saily, l’eSIM che ti fa risparmiare: ricevi fino al 15% di cashback

Connettiti subito ovunque con Saily, l’eSIM di NordVPN che elimina il roaming. Attiva ora il tuo piano e approfitta del cashback fino al 15%.
Eleonora Busi
Pubblicato il 24 ott 2025
Con Saily puoi connetterti ovunque e in qualsiasi momento a Internet e ai tuoi social preferiti: l'eSIM di NordVPN offre piani per oltre 200 destinazioni a prezzi accessibili. Per un periodo di tempo limitato, potrai ricevere fino al 15% di cashback da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. E se è il tuo primo ordine, riceverai anche un coupon del 5%. Scopri tutti i vantaggi della nuova promozione Saily.

Scegli Saily e ottieni il cashback

Cosa offre Saily?

Il mondo è a portata di tap con Saily. Avrai a disposizione oltre 200 destinazioni, con piani flessibili e convenienti che partono da soli 2,99 dollari. L'ideale per qualsiasi tipologia di viaggio, dalla vacanza a quello di lavoro.

L’installazione è istantanea e intuitiva: basta scaricare l’app Saily, scegliere il piano e seguire pochi passaggi. La configurazione invece è automatica: il piano si attiva entro 30 giorni dall'acquisto, oppure appena arrivi a destinazione. Inoltre, riceverai un avviso di utilizzo dati quando superi l’80%, per evitare spiacevoli sorprese.

Saily, scopri l'eSIM con il cashback

Un vantaggio extra che contraddistingue Saily da tutte le altre eSIM è la possibilità di aggiungere sempre nuovi Paesi senza dover sostituire o aggiungere nuove schede virtuali. Inoltre, puoi gestire tutto da app, dove troverai anche il servizio clienti disponibile in chat 24/7 per ogni evenienza.

Saily ti permette di risparmiare sul roaming - anche sul tuo prossimo viaggio, grazie alla promozione in corso. Per un periodo limitato, attivando un piano da 10 GB o più, riceverai fino al 15% di cashback da utilizzare per un futuro ordine. Inoltre, se è il tuo primo acquisto, riceverai uno sconto del 5%. Scegli subito la tua eSIM con Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

