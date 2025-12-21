Saily entra in modalità vacanza: 20% di sconto sui piani eSIM da almeno 10 Giga

Se si è in procinto di partire per le vacanze all'estero e si ha bisogno di un piano eSIM per continuare a navigare in Internet senza sostenere i costi esorbitanti del roaming, segnaliamo l'offerta di Saily che consente di beneficiare del 20% di sconto sui piani da almeno 10 Giga. Per ottenere lo sconto occorre semplicemente usare il codice SUN20 in fase di check-out.

Il coupon della nuova offerta di Saily può essere utilizzato sui piani di qualsiasi destinazione ed è valido fino al 2 gennaio 2026. Il sistema riconoscerà il codice sconto in automatico, a patto che il codice venga inserito nell'apposito campo e in modo corretto: a tal proposito, confermiamo come vada scritto tutto in maiuscolo.

I punti di forza di Saily

Al di là del 20% di sconto automatico in carrello fino al 2 gennaio, il servizio di eSIM internazionale Saily presenta ulteriori vantaggi. Ad esempio l'ampia scelta di piani a disposizione degli utenti, che possono scegliere piani da 1 Giga così come piani dati illimitati, in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Un altro vantaggio della eSIM Saily è la semplicità d'utilizzo. A differenza di altri piani concorrenti, che spesso e volentieri presentano procedure lunghe e complesse fin dalla registrazione, qui è sufficiente il download dell'app Saily e l'installazione guidata dell'eSIM, con quest'ultima che si attiverà in automatico al proprio arrivo a destinazione.

Grazie poi alla stretta collaborazione con NordVPN, essendo un prodotto dello stesso team di Nord Security, Saily è una delle poche app eSIM che consente ai suoi utenti di modificare la propria posizione virtuale nel giro di pochi secondi. Ognuno può scegliere tra più di 115 posizioni virtuali per navigare in modo privato e accedere ai propri contenuti preferiti.

Come chicca finale segnaliamo anche lo strumento di blocco degli annunci pubblicitari. Si tratta di un tool utile non soltanto per navigare in Internet senza distrazioni, ma anche per risparmiare sui propri dati mobili a disposizione e aumentare la velocità stessa di connessione con tutto ciò di positivo che ne consegue.

