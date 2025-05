Saily è l'eSIM perfetta per la connessione globale sulle tariffe estere: scopri la promo

Se stai pianificando un viaggio all'estero e vuoi evitare le sorprese delle tariffe di roaming, allora Saily è la soluzione perfetta per te. Questo servizio innovativo, supportato da NordVPN, offre eSIM internazionali facili da usare e a prezzi estremamente competitivi. Con Saily, puoi dimenticare le vecchie SIM fisiche e goderti la connessione in oltre 190 paesi senza stress.

Fra le tante destinazioni d'uso, oggi puoi usare il codice EU5 per ottenere il 5% di sconto sui piani GIGA svizzeri a partire da 10GB. Scopri tutte le promozioni.

Perché scegliere Saily: ecco tutte le motivazioni

Saily è incredibilmente semplice da configurare. Ti basta attivare il piano dati con pochi tocchi sul tuo smartphone e sei pronto a navigare appena atterri, senza dover cambiare operatore. Questa flessibilità è uno dei suoi punti di forza, poiché una singola eSIM è compatibile con centinaia di destinazioni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Francia al Brasile. Inoltre, la sicurezza dei tuoi dati è garantita grazie alla crittografia avanzata offerta da NordVPN, inclusa gratuitamente per proteggere ogni tua connessione.

Oltre alla protezione dei dati, Saily offre anche un'assistenza clienti sempre disponibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta ad aiutarti in qualsiasi momento del tuo viaggio. Le tariffe sono estremamente competitive, con piani dati a partire da soli 2,99 dollari, e la gestione è totalmente autonoma tramite l'app. Non solo risparmi sui costi, ma puoi anche beneficiare di funzionalità intelligenti come le notifiche sull'utilizzo dei dati, il blocco degli URL dannosi e delle pubblicità indesiderate, per una navigazione più sicura e veloce.

Saily è progettato per essere intuitivo e veloce. Basta scaricare l'app, scegliere il paese di destinazione e attivare il piano dati con un semplice clic. La eSIM si configura automaticamente all'arrivo, eliminando la necessità di SIM fisiche o complicate impostazioni manuali. Scopri di più sul sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.