Safari potrebbe diventare il secondo browser più popolare

Stando a quelli che sono i più recenti dati forniti da Statcounter, sebbene Microsoft cerchi di spingere in tutti i modi gli utenti a usare Edge, il browser rischia seriamente di perdere la seconda posizione in classifica conquistata, cedendo il passo a Safari di Apple.

Safari sta per superare Microsoft Edge

Il browser del colosso di Cupertino, infatti, è andato incontro a un incremento del market share, avvicinandosi maggiormente a Edge su desktop e andando quindi a mettere in discussione la posizione conquistata con tanta fatica da quest’ultimo.

La prima posizione in classifica è come al solito detenuta da Chrome di Google , con una quota del 65,74% su tutte le piattaforme, 66,12% su desktop e 66,08% su mobile.

La quota di Edge che è al secondo posto su desktop è invece pari al 10,84%, ovvero lo 0,24% in meno, mentre quella di Safari che è in terza posizione è pari al 10,14% nel mese di febbraio, vale a dire lo 0,83% in più rispetto a gennaio.

In quarta posizione c’è poi Firefox di casa Mozilla che non sta superando nessun browser e ha una quota più distante del 6,84%. A chiudere la top five c’è poi Opera con una quota pari al 3,21%.

Non ci sono cambiamenti significativi sul lato mobile del mercato dei desktop. Google Chrome e Apple Safari condividono quasi il 90% del mercato, lasciando il resto a Samsung Internet, Opera, UC Browser e altre opzioni meno popolari. Microsoft Edge, purtroppo, non ha quote di mercato sufficienti in tale segmento per riuscire a rientrare negli indicatori di StatCounter, ma non è escluso che la situazione possa cambiare.