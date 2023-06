Safari ora supporta il codec JPEG XL

Stando a quanto esposto nella documentazione relativa alla versione beta di Safari 17 che è stata pubblicata da Apple nelle ore addietro, sul browser è stato introdotto il supporto al codec JPEG XL, un formato raster in grado di gestire sia la compressione sia il salvataggio senza perdita di dati.

Safari adesso supporta JPEG XL

Il supporto da parte di Apple in Safari si rivela assai peculiare per le tempistiche e tenendo conto delle scelte al riguardo che sono state fatte dalle aziende concorrenti. Più in dettaglio, Google, che ne è stato l'iniziale promotore, sperimentandone l’integrazione in Chrome e nei software Chromium a partire dal 2021, ha deciso di rimuoverlo completamente a dicembre dello scorso anno, con il rilascio della relase 110 del suo navigatore.

Da tenere presente che, a quanto pare, l'approvazione di Apple ha rinnovato quella di Google nel rivedere la rimozione del supporto JPEG XL nel progetto Chromium open source. Non è quindi da escludere che nei prossimi mesi possano esserci delle interessanti novità su questo fronte.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, si cominciò a parlare del codec JPEG XL 2017, con l’appello a presentare proposte giunte poi l’anno successivo e a una definizione della prima bozza nel 2019. In principio, l'idea era quella di basarsi sulla tecnologia PIK di Google e su quella FUIF di Cloudinary. I principali punti di forza sono la fedeltà all’immagine sorgente, l'elevata efficienza, la codifica e la decodifica ad elevata velocità, la possibilità di sfruttarlo per le animazioni e il design responsivo.