Safari 17.0 e l'elemento search di HTML

Gli sviluppatori della Casa di Cupertino hanno rilasciato di recente la XVII versione del browser Safari. L'ultimo aggiornamento dell'applicazione di Apple riguarda nello specifico iOS 17 e iPadOS 17. Per quanto riguarda invece macOS, la release compatibile con Ventura, Monterey e Sonoma sarà disponibile a partire dal 26 settembre. Safari 17.0 è stato integrato anche nel vision OS Simulator, in questo modo si potranno effettuare i test sui propri siti Web tramite Xcode 15 che supporta visionOS SDK.

L'elemento search

Le novità di questo rilascio sono numerose ma dal punto di vista del coding e degli standard per il Web la più interessante riguarda l'elemento search di HTML. Come rivela il nome si tratta di un componente dedicato alla ricerca. Nella specifico esso si presenta come un container associato alle parti di un documento o di una Web App su cui può essere effettuata una ricerca (o applicato un filtro ai contenuti) tramite i controlli di un form HTML. Include unicamente attributi globali.

È bene precisare che tale elemento non è stato concepito per restituire i risultati di una ricerca, parliamo del resto di un costrutto di HTML, e questi ultimi devono essere presentati come parte del contenuto principale di una pagina.

Utilizzo dell'elemento search

Un semplice esempio di utilizzo dell'elemento search può essere riassunto dal codice seguente:

<search> <form action="./search/"> <label for="movie">Cerca un brand</label> <input type="search" id="brand" name="q" /> <button type="submit">Search</button> </form> </search>

Rispetto ad altri costrutti simili, come per esempio role="search" , search consente un accesso diretto alla sezione di ricerca di una sito Internet o di un'applicazione. Safari (così come l'engine WebKit) è il primo browser Web in assoluto a fornire supporto per esso, allineandosi ai principi di base di HTML. Il linguaggio prevede infatti che tutti i contenuti debbano essere liberamente accessibili in modalità predefinita. Con search ciò accade perché l'accesso non è condizionato dall'esecuzione di un'azione.

search è già liberamente utilizzabile per la realizzazione delle pagine Web. Nel caso in cui non sia supportato verrà interpretato genericamente dal browser come un elemento div .