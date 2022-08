Sabrent SSD in offerta su Amazon: Rocket NVMe PCIe M.2 2280 da 1 TB

La gamma di SSD Rocket è apprezzata in tutto il mondo. Se vuoi approfittare delle prestazioni delle unità Gen3 e hai bisogno di un SSD che sia compatibile su PC e console, allora il Rocket NVMe 4.0 fa per te: un'unità premium che offre velocità e prestazioni ad un prezzo economico. Acquistalo ora su Amazon a soli 119,99€ invece di 169,99€.

Hai una nuova scheda madre in grado di gestire PCIe 4.0? Potenzia la tua esperienza con un SSD NVMe Gen4. Il Rocket NVMe 4.0 viene fornito con TLC e DRAM di nuova generazione per assicurarti di non subire mai problemi di prestazioni.

Inoltre ,il Rocket NVMe 4.0 utilizza un controller a otto canali per raggiungere velocità fino a 5.000 MB/s, sufficienti per funzionare alla grande anche su PS5 o con la tecnologia DirectStorage. Sabren si impegna a garantire unità affidabili e convenienti per ogni tipo di utente. Riteniamo che nessuno debba scendere a compromessi sullo spazio di archiviazione: i tuoi file, i tuoi giochi, il tuo disco, garantirà sempre prestazioni al top grazie grazie ai comandi SMART e TRIM. Supporta inoltre l'interfaccia ONFi 2.3, ONFi 3.0, ONFi 3.2 e ONFi 4.0. Presenti anche funzioni come il Wear Leveling Avanzato, la gestione dei settori danneggiati (BBM), codice a correzione d'errore, e Over-Provisioning.

E se hai deciso di clonare il tuo SSD: tutti i prodotti Sabrent riceveranno gratuitamente il software Acronis True Image che permette agli utenti di riformattare il drive o clonarlo e scegliere liberamente la dimensione dei settori tra 512 byte e 4K byte. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon: ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.



