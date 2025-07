Ryzen Z2 Extreme: il nuovo processore AMD fa registrare numeri da urlo per le console portatili

Il panorama del gaming mobile sta vivendo una trasformazione senza precedenti, grazie all’arrivo del nuovo AMD Ryzen Z2 Extreme. Questo processore, pensato per le console portatili di ultima generazione, ridefinisce il concetto stesso di prestazioni in movimento, avvicinando sempre di più l’esperienza su dispositivi tascabili a quella delle piattaforme tradizionali.

I recenti benchmark condotti su una MSI Claw A8 testimoniano come la potenza e l’efficienza siano ormai elementi imprescindibili per chi cerca il massimo dal proprio hardware, anche lontano da casa.

La CPU dell'AMD Ryzen Z2 Extreme

Uno degli aspetti più rivoluzionari dell'AMD Ryzen Z2 Extreme è sicuramente la sua CPU, capace di offrire un incremento del 27% rispetto alla generazione precedente. Il cuore pulsante di questa soluzione è rappresentato da un'architettura ibrida di nuova concezione, denominata “Strix Point”, che combina sapientemente 3 core Zen 5 ad alte prestazioni, in grado di raggiungere i 5.0 GHz, con 5 core Zen 5C ottimizzati per la massima efficienza energetica, operativi fino a 3.30 GHz.

Questa configurazione a 8 core e 16 thread non solo supera il già ottimo Z1 Extreme, ma si pone al livello del più performante Ryzen AI 9 365, dotato di 10 core, in termini di prestazioni multi-thread.

Integrazione GPU Radeon 890M

L’integrazione della GPU Radeon 890M, basata sull’architettura RDNA 3.5, rappresenta un ulteriore salto generazionale. Nonostante le limitazioni imposte dalle dimensioni e dalla dissipazione termica tipiche delle console portatili, questa GPU offre performance paragonabili a quelle delle controparti per notebook, garantendo una fluidità di gioco sorprendente anche con i titoli più esigenti.

La vera innovazione, però, si trova nel supporto alle più avanzate tecnologie di rendering, tra cui spiccano FSR (FidelityFX Super Resolution), Frame Generation e Fluid Motion Frames. Queste soluzioni permettono di migliorare sensibilmente la qualità visiva e la fluidità, offrendo un’esperienza di gioco immersiva e senza compromessi, anche su schermi di piccole dimensioni.

Versatilità e range di potenza

Dal punto di vista della versatilità, il AMD Ryzen Z2 Extreme si distingue per un range di potenza operativa che varia tra i 15 e i 35 Watt. Questa caratteristica consente ai produttori di bilanciare in modo ottimale le prestazioni e l’autonomia, adattando il dispositivo alle esigenze specifiche degli utenti. Il supporto alle memorie LPDDR5X 8000 garantisce inoltre una larghezza di banda elevatissima, fondamentale per gestire in modo efficiente le applicazioni più pesanti e i giochi di ultima generazione.

NPU 50 TOPS

Non meno rilevante è la presenza di una NPU 50 TOPS dedicata all’intelligenza artificiale, una novità che apre scenari inediti sia per il gaming che per le applicazioni creative e produttive.

Grazie a questa unità, le console portatili potranno sfruttare funzionalità avanzate come l’upscaling intelligente, il riconoscimento vocale e l’ottimizzazione automatica delle risorse di sistema, offrendo agli utenti un livello di personalizzazione e adattabilità mai visto prima.