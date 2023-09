Ryzen 7, 16GB RAM, SSD 512GB: questo mini PC è PAZZESCO

Se stai valutando l'idea di acquistare un computer e vuoi spendere il giusto senza rinunciare alle prestazioni, allora questa promozione è proprio pensata per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mini PC ACEMAGICIAN con Ryzen 7 a soli 359,99 euro, invece che 449,99 euro.

Assolutamente un'occasione d'oro da non perdere per nessun motivo. Se vuoi un computer piccolo e potente senza spendere troppo allora questo è perfetto. Ha uno scomparto hardware di tutto rispetto e un prezzo accessibile. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle grandi prestazioni a un prezzo contenuto

Possiamo affermare con certezza che siamo di fronte a un rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Con questo piccolo computer puoi farci di tutto. Monta il potente processore AMD Ryzen 7 5800U con 8 Core e 16 Thread, il sistema operativo Windows 11 Pro e ben 16 GB di RAM.

Avrai un'accensione super veloce grazie a un SSD da 512 GB che ti permette inoltre di archiviare quello che vuoi senza paura che la memoria si esaurisca presto. La scheda grafica è una AMD Radeon Vega 7 a 1800 MHz e possiede una porta HDMI, una Type-C e una DP. Quindi puoi collegare anche 3 monitor con risoluzione 4K a 60 Hz contemporaneamente.

Insomma questo è davvero un portento e oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo. Per cui non tardare perché l'offerta è destinata a scadere presto. Vai ora su Amazon e acquista il tuo mini PC ACEMAGICIAN con Ryzen 7 a soli 359,99 euro, invece che 449,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.