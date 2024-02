Rugby, Sei Nazioni 2024: come vedere Italia-Inghilterra in streaming

Oggi pomeriggio, alle ore 15:15, allo Stadio Olimpico di Roma, le nazionali di rugby di Italia e Inghilterra si affronteranno nel match valido per la prima giornata del Sei Nazioni 2024. L'incontro sarà trasmesso in streaming su NOW con il pass Sport, che include l'intera programmazione sportiva di Sky.

In queste ore il pass Sport è in offerta a 9,99 euro anziché 14,99 euro (12 mesi al prezzo di 8), con un tempo di permanenza minimo di un anno. Una volta completata la sottoscrizione, l'accesso ai contenuti è immediato, di conseguenza puoi guardare la partita anche se attivi NOW quando questa è già iniziata.

Come vedere Italia-Inghilterra di rugby oggi in streaming (Sei Nazioni 2024)

La visione del match di oggi del Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra di rugby in streaming richiede l'attivazione del pass Sport di NOW.

Il pass Sport della piattaforma online NOW offre tutto il Sei Nazioni di quest'anno, i mondiali di Formula 1 e MotoGP, l'NBA, l'Eurolega, oltre all'intera stagione ATP (incluse le ATP Finals) e WTA di tennis più Wimbledon in esclusiva. Gli appassionati di calcio possono inoltre godere della visione di Champions League, Europa League, Conference League, 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie B e Serie C.

Una volta attivato il pass, ecco i passaggi da completare:

Se ancora non l'hai fatto, scarica l'app NOW sul dispositivo dove intendi guardare l'incontro di oggi del Sei Nazioni con protagonista la Nazionale italiana di rugby. Effettua l'accesso all'account con le tue credenziali. Vai alla sezione Sport. Accanto a Canali Live tocca la voce Mostra tutto. Cerca il canale Sky Sport Uno o Sky Sport Arena, quindi premi sul tasto play e goditi la visione.

Grazie all'offerta di queste ore, il pass Sport di NOW è in promo a 9,99 euro anziché 14,99 euro, con un tempo di permanenza minimo richiesto pari a 12 mesi. Il download dell'app è gratuito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.