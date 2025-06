Rufus 4.9: fix d'emergenza per un bug che colpiva le ISO non ufficiali di Windows

Rufus, il celebre software gratuito diffusamente utilizzato per creare delle unità USB avviabili, ha ricevuto un aggiornamento d'emergenza che porta il progetto alla versione 4.9. Questo hotfix si è reso necessario a seguito della segnalazione di un bug rilevato durante l'impiego con ISO di Windows non ufficiali. In particolare quando si utilizzavano file in formato WIM (Windows Imaging) con un solo indice.

Le novità di Rufus, dalla 4.8 alla 4.9

Negli ultimi aggiornamenti dell'applicazione Rufus aveva già introdotto importanti novità con la versione 4.8. Grazie a quest'ultima si sono registrati importanti miglioramenti nell'efficienza e nella velocità di gestione dei supporti di installazione di Windows.

Il cambiamento più rilevante è stato il passaggio a wimlib per tutte le operazioni sui file WIM. Intervento che ha permesso un'analisi delle immagini ISO di Windows notevolmente più rapida. Secondo l'autore di Rufus, questa integrazione si dovrebbe tradurre in attese molto più brevi, soprattutto per chi lavora spesso con file d'installazione del sistema operativo di Microsoft o crea drive Windows To Go. Le prestazioni rimangono però legate alla qualità del supporto USB scelto.

Tra le altre novità introdotte con la versione 4.8 troviamo la possibilità di dividere file di dimensioni superiori ai 4GB tramite la combinazione di tasti Alt-E. Una funzionalità pensata per gestire installazioni di grandi dimensioni, anche se al momento le prestazioni non sono ancora paragonabili a quelle offerte dal bootloader generico UEFI:NTFS.

Rufus 4.8 ha adottato inoltre l'uso esclusivo dei binari di Visual Studio per superare alcune limitazioni tecniche, migliorato la compatibilità con alcune distribuzioni Linux e ottimizzato la gestione e il reporting dei bootloader UEFI.

Con la versione 4.9 Rufus corregge poi due problemi. Il primo riguardava la mancata visualizzazione della finestra WUE per ISO di Windows non ufficiali con WIM a indice singolo. Il secondo era relativo ad un malfunzionamento che impediva il download del programma dal sito ufficiale a causa di cambiamenti nei server GitHub.

Riferimenti per il download

Gli utenti interessati all'ultimo aggiornamento dell'applicazione possono scaricare la nuova versione sia dal sito ufficiale di Rufus che dal suo repository su GitHub. Si tratta di una soluzione particolarmente utile quando si ha la necessità di creare unità USB d'installazione da un file ISO avviabile, si vuole lavorare su un terminale che non ha un OS installato o si ha bisogno di aggiornare il BIOS o altro firmware da DOS.