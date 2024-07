Rubate 10 miliardi di password: come controllare se sei a rischio

Una massiccia fuga di dati ha esposto online ben 10 miliardi di password rubate, segnando la più grande violazione di questo tipo mai registrata. Questo evento rappresenta una seria minaccia per la sicurezza degli utenti di internet.

Il file, chiamato "rockyou2024.txt", è stato trovato su un forum di hacker e contiene password provenienti da varie violazioni di dati, sia vecchie che recenti. Ciò significa che la tua password potrebbe essere presente nel database, anche se non è stata compromessa in una specifica violazione nota.

Le conseguenze di questa fuga di dati sono significative. I criminali informatici possono usare queste password rubate per accedere a una vasta gamma di account online, inclusi conti bancari, profili social e caselle di posta elettronica.

Come puoi proteggerti?

La prima cosa da fare è verificare se la tua password è stata compromessa. Puoi farlo utilizzando strumenti online come Have I Been Pwned. Se la tua password risulta inclusa nel database, è essenziale cambiarla immediatamente.

Inoltre, è fondamentale evitare di riutilizzare le stesse password su più siti web. Se usi la stessa password per il tuo conto bancario e per il tuo account Instagram o di un altro social, ad esempio, un hacker che ottiene la tua password da uno dei due siti potrebbe facilmente accedere anche all'altro. Infine, è consigliabile utilizzare password complesse e uniche per ogni account online. Una password robusta dovrebbe contenere almeno 12 caratteri e includere una combinazione di lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli.

La fuga di dati di RockYou2024 è allarmante, ma esistono misure concrete che puoi adottare per proteggerti. Seguendo i consigli riportati, puoi ridurre notevolmente il rischio di essere vittima di attacchi informatici. Inoltre è decisamente consigliabile essere prudenti online, attivare l'autenticazione a due fattori e fare attenzione e mail di phishing, oltre, ovviamente a mantenere aggiornati i tuoi provider antivirus e anti-malware.