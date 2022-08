RTX 3080 da 12GB: Nvidia riprende la produzione?

Dopo un'epoca di sovrabbondanza che ha causato un aumento vertiginoso dei prezzi al pubblico, pare che Nvidia sia pronta a far ripartire la produzione della RTX 3080 da 12GB allo scopo di fronteggiare la diminuzione della domanda sulla serie RTX 3000.

Because there is too much stock of GA102, Nvidia has resumed the supply of 3080 12G.

The 3080 12G just stopped production for less than two months, and recently resumed production quickly.

