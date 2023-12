Roxio: nuova linea Creator NXT 9 scontata fino a 30 euro

Roxio presenta la sua ultima innovazione, Creator NXT 9, una soluzione completa per la cattura, l'editing e la condivisione di contenuti multimediali. Grazie a un'offerta speciale, puoi beneficiare di sconti fino a 30 euro su questa potente suite di software.

Creator NXT 9: le potenti funzionalità del software

Con Creator NXT 9, avrai accesso a strumenti avanzati per la cattura di video e audio da PC, dischi o dispositivi precedenti. Il MultiCam Capture consente di registrare la schermata e i video da diverse videocamere contemporaneamente, offrendo opzioni avanzate per una produzione di alta qualità.

La suite include anche funzionalità di editing avanzate per foto, video e audio, insieme a strumenti di progettazione grafica e animazione fotografica.

Una delle caratteristiche più importanti di Creator NXT 9 è la capacità di convertire audio e video nei formati di file più diffusi, rendendo facile il caricamento su piattaforme come YouTube e Facebook. Puoi anche salvare i progetti per condividerli su dispositivi preferiti o masterizzarli su disco.

La suite offre strumenti di protezione avanzati, tra cui la crittografia con WinZip Secure Burn 5, garantendo la sicurezza dei tuoi file.

Inoltre, Creator NXT 9 include strumenti extra per potenziare la creatività, come PhotoMirage Express per l'animazione fotografica e Corel PaintShop Pro 2021 per il fotoritocco avanzato.

Se opti per la versione Creator NXT 9, otterrai oltre 20 popolari prodotti Roxio inclusi, con funzionalità di masterizzazione di CD/DVD leader del settore, cattura e modifica video, foto e audio, e molto altro.

Dall'altro lato, la versione Creator NXT Pro 9 offre tutta la potenza della versione base, oltre a preziosi extra del valore di oltre €175.

Tra questi, una suite avanzata di fotoritocco con PaintShop Pro 2021, software di animazione fotografica PhotoMirage Express, crittografia sicura con WinZip Secure Burn 5 e funzionalità aggiuntive di editing video.

Non perdere l'opportunità di esplorare Creator NXT 9 a prezzo scontato e di elevare il tuo potenziale creativo. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale Roxio cliccando sul link qui sotto.

