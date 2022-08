Router WiFi TP-Link TL-WR940N in offerta speciale su Amazon

Il router TL-WR940N Wireless N-300 è un dispositivo progettato per le piccole imprese e uffici domestici. È dotato di tecnologia MIMO e 3 antenne per migliorare la robustezza e la stabilità della rete wireless. Il router vanta velocità di trasferimento dati fino a 450 Mbps e vanta prestazioni wireless eccezionali. Acquistalo su Amazon a soli 21,99 euro invece di 29,99.

Ideale per lo streaming video HD, VoIP e giochi online. Inoltre, il pulsante Quick Setup Security (QSS) salvaguardia la rete da intrusioni esterne. Il controllo della larghezza di banda basato su IP QoS consente agli amministratori di rete di determinare la quantità di larghezza di banda assegnata a ciascun computer, contribuendo a ridurre la congestione e prevenire l'abuso di larghezza di banda.

Conforme allo standard IEEE 802.11n, TL-WR940N è in grado di stabilire una rete wireless e raggiungere fino a 15 volte la velocità e 5 volte la gamma dei tradizionali prodotti 11g. Dimostra inoltre una migliore capacità di mitigare la perdita di dati su lunghe distanze in un piccolo ufficio o in un grande appartamento, anche se ci sono muri in acciaio e cemento.

Questo router possiede la velocità per funzionare senza problemi praticamente con qualsiasi applicazione ad alta intensità di larghezza di banda, inclusi VoIP, streaming HD o giochi online, senza ritardi.

Clear Channel Assessment (CCA) evita automaticamente i conflitti di canale tramite la funzione di selezione del canale e grazie al channel binding le prestazioni wireless sono sostanzialmente migliorate.

Il TL-WR940N offre crittografie WPA / WPA2 (sia Personal che Enterprise) prodotte dal gruppo industriale WI-FI Alliance. Il router include un CD con Easy Setup Assistant che guida l'utente attraverso il processo di installazione passo dopo passo e assiste anche con le impostazioni della rete wireless e le configurazioni di sicurezza. Anche gli utenti inesperti non avranno problemi. Le velocità Wireless N fino a 450 Mbps rendono il router perfetto per applicazioni che richiedono molta larghezza di banda o sensibili alle interruzioni, come streaming video HD, giochi online e VoIP.

