Router Wifi 6 Mesh Atlas di Linksys per copertura di 185MQ a meno di 100 euro su Amazon

Se stai cercando di potenziare la tua connessione Wi-Fi per renderla più veloce, il Mesh Linksys WiFi 6 è la soluzione giusta. E' un router avanzato che garantisce velocità incredibili, garantendoti un'esperienza online senza interruzioni e con prestazioni ottimali. Acquistalo ora su Amazon a soli 99,99€.

Grazie alla tecnologia Mesh, ti permette di creare una rete Wi-Fi estesa e uniforme in tutta la tua casa. Con il router principale e l'estensore wireless dual-band Ax3000, puoi coprire fino a 185 metri quadrati, ideale per abitazioni con 1-2 stanze. Questa soluzione ti consente di eliminare le zone morte e di godere di una connessione stabile in ogni ambiente.

Con una velocità fino a 3,0 Gbps, offre un'esperienza di navigazione fluida e reattiva. Sfrutta al massimo le tue attività online, dallo streaming 4K alla gaming online senza lag.

Non dovrai più preoccuparti di quanti dispositivi sono connessi dato che può gestirne più di 25 in contemporanea senza riscontrare nessun tipo di problema. Tutto questo è possibile soprattutto grazie al chip Qualcomm che garantisce prestazioni che vanno oltre la fascia media.

Ma tralasciando da parte le prestazioni eccezionali, il Linksys Mx2001-Ke presenta anche un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente domestico. Il colore bianco si integra perfettamente con gli arredi, garantendo una soluzione di connettività funzionale e esteticamente piacevole.

Acquista oggi stesso per approfittare dell'offerta speciale che ti farà risparmiare il 21% e assicurati la spedizione gratuita grazie all'abbonamento Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.