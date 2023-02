Router Wi-Fi Linksys Hydra: GRANDE RISPARMIO su Amazon con l'offerta

La connessione e la connettività sono indispensabili nella vita di tutti i giorni, dove ormai qualunque cosa, dal pagare le bollette o il semplice navigare in internet, sono un'azione comune e quasi scontata. Per questi motivi, aggiunti allo svago, al gaming, all'utilizzo di prodotti smart e così via, è indispensabile disporre di un prodotto che sappia far arrivare ai nostri dispositivi la connessione al suo meglio, cablata ma soprattutto Wi-Fi, dove è più facile trovare complicazioni: Linksys con il suo router Hydra ci viene in soccorso.

Se cercate un prodotto con queste caratteristiche, sappiate che proprio su Amazon da oggi il router Linksys Hydra è disponibile in offerta a soli 79,70€, con un 25% di sconto sul totale che equivale a circa 25,00€ di risparmio.

Il router in questione dispone di canali a 160MHz che sfruttano al massimo la potenza del WiFi 6 con una velocità 4 volte maggiore. Dispone inoltre della tecnologia Intelligent Mesh che garantisce la stabilità del segnale, eliminando inoltre le zone morte e permettendo di estendere facilmente la copertura.

La qualità del WiFi arriva ad avere la stessa stabilità di una connessione cablata: infatti il router Linksys Hydra gode della piattaforma Qualcomm Immersive Home 214, che garantisce prestazioni ultra rapide per qualsiasi utilizzo casalingo o aziendale. La semplice installazione del dispositivo avverrà tramite app.

