Router Wi-Fi eero 6+: da oggi su Amazon GRANDE SCONTO del 35%

La connessione e la connettività sono indispensabili nella vita di tutti i giorni, con qualunque cosa anche quotidiana la richiede, come fare acquisti, pagare le bollette, controllare dei documenti, o il semplice navigare in internet. Sono azione comune e quasi scontata, ma impossibili senza una connessione stabile. Per questi motivi, che vanno ad aggiungersi anche allo svago, al gaming, all'utilizzo di prodotti smart e così via, è indispensabile disporre di un prodotto che sappia far arrivare ai nostri dispositivi la connessione al suo meglio, cablata ma soprattutto Wi-Fi. Tra le aziende interne ad Amazon, ce n'è una che si occupa proprio di questi prodotti, eero, che oggi propone il suo Router Wi-Fi eero 6+ in offerta.

Se cercate un prodotto con queste caratteristiche, sappiate che proprio su Amazon da oggi il Router Wi-Fi eero 6+ è disponibile a soli 96,99€, con uno sconto del 35% che vi farà risparmiare circa 53,00€.

Router Wi-Fi eero 6+: qualità garantita

Con questo prodotto avrete una velocità gigabit, più economica, dato che questo router eero supporta velocità Wi-Fi fino a 1 gigabit, a un prezzo accessibile. Inoltre è compatibile con i dispositivi eero delle generazioni precedenti, se ne avete alcuni in casa. Si tratta inoltre di un dispositivo molto semplice da configurare, in modo rapido.

Questo router Wi-Fi eero 6+ ha integrato anche un hub per Casa Intelligente, che permette di collegare i dispositivi Thread e Zigbee compatibili ad Alexa, senza bisogno di hub aggiuntivi. La connessione è garantita a velocità altissima (in base alla vostra di casa) e l'assistenza è sempre a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.