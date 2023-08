Router TP-Link 4G LTE con Sim e porta LAN/WAN e antenna esterna in promo speciale su Amazon

Il TP-Link Mercusys 4G è un router che ti permette di essere utilizzato ovunque ti trovi. Con una velocità wireless N300 Mbps e il supporto per la Sim Modem 4G, oltre a porte LAN/WAN e antenne interne ed esterne, puoi trovarlo ora su Amazon a soli 46,99€.

Il router 4G offre una connettività veloce e stabile, permettendoti di navigare, lavorare e giocare senza interruzioni. La tecnologia 4G ti garantisce velocità di download e upload elevate, consentendoti di gestire facilmente attività online intensive.

Il modem integrato ti permette di inserire la tua scheda Sim e iniziare a utilizzare la connessione in pochi semplici passaggi. Le porte LAN/WAN invece ti permettono di poter collegare diversi dispositivi via cavo o wireless.

Le antenne interne ed esterne garantiscono un segnale stabile e potente, ottimizzando la copertura della rete in ogni angolo della tua casa o ufficio. La compatibilità con tutti gli operatori significa che puoi utilizzare il router con la tua scheda Sim preferita. Inoltre, sarà possibile condividere la connessione con un massimo di 32 dispositivi tramite Wi-Fi con una velocità di download che potrà arrivare fino a 150 Mbps.

In conclusione, è la soluzione perfetta per chi cerca una soluzione affidabile anche in vacanza per potersi connettere ad internet. Non lasciarti scappare ora lo sconto incredibile su Amazon del 22% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

