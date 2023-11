Router Mercusys con porta Gigabit, MU-MIMO ideale per IPTV ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il TP-Link Mercusys MR30G è il router che sta ridefinendo la definizione di velocità, e promette prestazioni avanzate con caratteristiche all'avanguardia ad un prezzo imbattibile. Questo router AC1200 è la soluzione ideale per un ambiente professionale e non, ed è venduto su Amazon a soli 27,99 euro.

Dotato di connettività Wi-Fi Dual Band AC1200, arriva ad una velocità di trasferimento dati eccezionale: fino a 1200Mbps. La possibilità di operare su bande di frequenza da 2.4GHz e 5GHz significa che puoi ottenere la massima stabilità per le tue attività online, che si tratti di gaming, streaming o semplice navigazione sul browser.

Le 4 antenne esterne a 5dBi garantiscono una copertura ampia e stabile in tutta la casa, ed eliminano le zone morte offrendo una connessione affidabile anche nelle aree più distanti dal router. La tecnologia MU-MIMO assicura che più dispositivi possano connettersi contemporaneamente senza compromettere le prestazioni, garantendo una navigazione fluida per tutta la famiglia.

La porta Gigabit consente velocità di trasferimento via cavo ultra-rapide, perfette per connettere dispositivi che richiedono la massima velocità, come console di gioco e Smart TV. Il supporto per IPTV garantisce che tu possa godere del tuo servizio di streaming senza interruzioni.

Il Mercusys MR30G è progettato pensando alla sicurezza e alla facilità d'uso. La funzionalità di rete ospiti ti consente di creare una rete separata per gli ospiti, mantenendo la sicurezza della tua rete principale. L'installazione semplice e la compatibilità con WPS rendono la configurazione rapida e intuitiva, anche per chi non è esperto di tecnologia.

Approfitta ora dello sconto incredibile su Amazon e ricordati che se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.