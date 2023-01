Router Linksys EA7300 con WiFi 5 in sconto su Amazon, approfitta ora dello sconto del 30%

Trovare un router economico che offra prestazioni superiori può essere una sfida. Se hai una famiglia o coinquilini, spesso avrai difficoltà a ottenere una connessione wireless decente se è presente un gran numero di dispositivi che utilizzano la stessa rete. Di recente, Linksys ha rilasciato alcuni router che offrono una larghezza di banda e una modellazione del traffico superiori. Ma quei router sono stati venduti a un prezzo premium e la maggior parte dell'hardware di consumo semplicemente non è abbastanza veloce da sfruttare le alte velocità che offre. Acquistalo ora su Amazon a soli 62,99€ invece di 89,99€.

Questo router ha le potenti funzionalità che ti consentono di utilizzare connessioni Internet a larghezza di banda elevata attraverso un gran numero di dispositivi connessi. Diamo un'occhiata e vediamo come si comporta nel mondo reale.

Il Linksys Max Stream EA7300 ha un fascino elegante e moderno. La sua custodia nera liscia è sia utilitaristica che professionale. Sebbene non abbia lo stesso aspetto imponente di alcuni dei loro router di fascia alta, non ha nemmeno il classico aspetto vecchio. Puoi certamente dire che è un router di alta qualità, ma non richiede alcuna attenzione extra. È il tipo di router che potresti posizionare apertamente nel tuo salotto o riporre in un armadio. Qualunque cosa tu scelga, non sembrerà fuori posto.

Mettere in funzione Max Stream EA7300 è stato un processo semplice e diretto, grazie alla procedura guidata di configurazione inclusa. Basta collegare la porta WAN al modem e collegare l'alimentazione. Dopo un breve processo di avvio, sarai pronto per completare il passaggio finale. Puoi accedere al router tramite la connessione di rete aperta o collegarti fisicamente a una delle porte Gigabit Ethernet. All'apertura di un browser web, sarai in grado di seguire la guida alla configurazione dettagliata di Linksys. Scegli un nome per la tua rete, seleziona una password e poi sei pronto per partire. Puoi passare alla modifica delle impostazioni di rete avanzate oppure puoi semplicemente iniziare a utilizzare Internet subito.

Sono supportate sia la rete cablata, la rete wireless e l'archiviazione collegata alla rete. La rete cablata è collegata tramite una delle quattro porte Gigabit Ethernet sul retro. A destra, vedrai anche l'unica porta USB 3.0 che può essere utilizzata per collegare un disco rigido esterno da condividere con la rete o un'unità flash allo scopo di aggiornare il firmware.

Ovviamente, le connessioni cablate sono in realtà solo una piccola parte di ciò per cui è progettato questo router. La comunicazione wireless è facilitata dalla rete 802.11AC ad alta velocità. Questo sistema è in grado di offrire una migliore larghezza di banda e una migliore portata rispetto ai sistemi precedenti. Ovviamente, se hai un client precedente che supporta solo 802.11b, 802.11a, 802.11n o 802.11g, sarai comunque in grado di utilizzare questo router e tutte le sue funzionalità. Ma se vuoi sfruttare l'impressionante larghezza di banda, ti consigliamo di assicurarti di utilizzare un client 802.11ac. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.