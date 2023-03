Router Linksys E5350: disponibile una VANTAGGIOSA offerta su Amazon

La connessione e la connettività sono indispensabili nella vita di tutti i giorni e a lavoro, dove ormai qualunque cosa, dal pagare le bollette o il semplice navigare in internet, richiedono una connessione a disposizione e che sia affidabile, così come gli strumenti ad essa collegati. Per questi motivi è indispensabile disporre di un prodotto che sappia far collegare al meglio alla rete i nastri dispositivi, cablata ma soprattutto Wi-Fi, con più dispositivi da connettere e dove è più facile trovare complicazioni: Linksys e il suo router E5350 ci vengono in soccorso.

Se cercate un prodotto così, su Amazon da oggi potrete aggiudicarvi il router Linksys E535 a soli 29,99€, con un risparmio del 25% sul prezzo di listino, che equivale a circa 10,00€.

Il router in questione dispone di wireless di tipo 802.11a, e sfrutta al massimo la potenza del WiFi 5 dual band. Dispone inoltre di una tecnologia che garantisce la stabilità del segnale, eliminando inoltre le zone morte e permettendo di estendere facilmente la copertura.

Il router Linksys E5350 pesa solo 470 grammi, dispone di un protocollo di sicurezza WPS, e anche della possibilità di impostare il filtro famiglia con limiti di tempo e bloccare contenuti espliciti sui dispositivi dei bambini. Presente anche la crittografia wireless WPA2 e il firewall SPI per bloccare le minacce alla sicurezza.

