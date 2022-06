Router D-Link DIR-X5460 con 6 antenne ad un prezzo BOMBA su Amazon

Se stai cercando prestazioni Wi-Fi potenti, allora il router D-Link EXO AX5400 Mesh Wi-Fi 6 è il power-up che stai cercando. Combina anche alcune delle migliori tecnologie wireless e offre un dispositivo consumer perfetto per una miriade di usi, anche grazie all'utilizzo delle 6 antenne direzionabili. Puoi acquistarlo su Amazon spendendo appena 154,69€ invece di 229,99€.

Ottimo per lo streaming 4K, i giochi online e un'ampia gamma di altri usi allo stesso tempo. Tuttavia, tieni presente che per questo prodotto è necessario un modem DSL o fibra.

D-Link afferma inoltre che il router D-Link EXO AX5400 Mesh Wi-Fi 6 può eseguire contemporaneamente fino a sei sessioni di streaming 4K, il che è davvero impressionante, data la quantità di larghezza di banda richiesta per questa attività. I dispositivi router Wi-Fi minori di solito massimizzano la larghezza di banda, che potrebbe diventare un ostacolo per gli altri o la condividono male. Tuttavia, la velocità che può raggiungere arriva a 5.400 Mbps (600 Mbps + 4.800 Mbps), rendendo la condivisione di file a casa o in un piccolo ufficio sarà ultra veloce. Il Wi-Fi 6 è in realtà un nuovo standard che è 802.11ax e teoricamente può raggiungere velocità superiori del 250%.

Proprio come tutti i router tradizionali D-Link, è disponibile un numero generoso di porte Ethernet e porte USB per collegare un HDD esterno ed eseguirlo come un NAS di base. Puoi inserire le impostazioni del router dal web per gestire tutte le configurazioni dettagliate che un appassionato di networking sarà felice di dilettarsi. Questo router può funzionare anche con un mesh esistente, cosa che si può fare facilmente collegando i 2 router tramite le porte LAN (non la porta WAN gialla) e disabilitando il DHCP. Una volta terminato, si ottengono 3 porte cablate aggiuntive per la connessione ad altri dispositivi, oltre ad una rete wireless aggiuntiva.

Mentre in termini di copertura, grazie alle 6 antenne direzionali il DIR-X5460 può davvero coprire qualsiasi area. Puoi acquistarlo ora su Amazon approfittando dello sconto del 33%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione gratuita in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

