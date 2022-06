Router D-Link con 4 antenne e Wi-Fi 6 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il DIR-X1560 è un router di piccole dimensioni con 4 antenne regolabili non rimovibili che opera su entrambe le bande disponibili. Ora in promo su Amazon ad un prezzo eccezionale: ora tuo a 55,17€ invece di 99,99€.

Il router è alimentato da una CPU tri-core da 1,5 GHz, 256 megabyte di RAM e 128 MB di memoria flash. È in grado di raggiungere velocità di trasmissione fino a 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e fino a 1200 Mbps sulla banda a 5 GHz e utilizza la tecnologia 802.11ax che include l'accesso alla frequenza OFDMA.

Oltre a questo, supporta la modulazione di ampiezza in quadratura (QAM), Target Wake Time, crittografia WPA3, streaming di dati MU-MIMO e beamforming. Presente inoltre una porta WAN e 4 porte LAN per la connessione cablata.

È possibile combinare il DIR-X1560 con uno dei range extender abilitati per mesh di D-Link per creare una rete che consente di utilizzare un unico SSID per il roaming senza interruzioni e configurare il router in modo che scelga la migliore banda radio disponibile abilitando la funzione SmartConnect.

I comandi vocali di Alexa e Google ti consentono di eseguire operazioni come abilitare e disabilitare la rete ospite e riavviare il router, inoltre puoi dare priorità alla larghezza di banda di client specifici utilizzando le impostazioni Intelligent QoS (Quality of Service) di D-Link. Approfitta ora dello sconto del 45% e non lasciarti scappare l'offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

