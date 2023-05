Router ASUS RT-AX86U Pro: SCONTO ENORME su Amazon di oltre 110,00 Euro!

La connessione a casa è indispensabile, e per occuparci della vita di tutti i giorni è necessario sia stabile e rapida. A questi motivi però in quest'era vanno ad aggiungersi prepotentemente anche lo svago, il gaming, e l'utilizzo di prodotti smart: insomma, ora è indispensabile per utenti di questo tipo disporre di un prodotto che sappia far arrivare ai nostri dispositivi la connessione al suo meglio, che sia cablata o che sia Wi-Fi. Tra le aziende migliori nel campo della tecnologia conosciamo bene ASUS, e proprio lei ci propone ora a un prezzo molto conveniente un router a doppia banda che migliorerà la nostra connettività, ovvero il Router ASUS RT-AX86U Pro.

Se cercate un prodotto con queste caratteristiche, sappiate che proprio su Amazon da oggi il Router ASUS RT-AX86U Pro è disponibile a soli 207,99€, con uno sconto enorme del 35% che vi farà risparmiare circa 111,00€.

Router ASUS RT-AX86U Pro: qualità infinita

Si tratta di un potente router che sfrutta il WiFi 6 ad alta efficienza: il router dual band WiFi 6 ultraveloce aumenta la velocità fino a 5700 Mbps, con canali a 160 MHz per una migliore efficienza e throughput, e con l' ASUS RangeBoost Plus che migliora la portata del segnale e la copertura complessiva. Un vero gioiellino, per giocatori e non.

Proprio i giocatori potranno ridurre al minimo il ritardo e la latenza per i giochi anche mobili, con un semplice tocco sull'app ASUS Router. Infine con il Router ASUS RT-AX86U Pro potrete proteggere la vostra rete domestica con un abbonamento gratuito a vita ad AiProtection Pro e ASUS Instant Guard, che offre una VPN sicura quando si è lontani da casa.

