RotoFry Friggitrice con cestello rotante angolato e sistema EASY CLEAN a meno di 100 euro su Amazon

La nuova De'Longhi RotoFry è l'apice della tecnologia per chi ama la frittura, garantendo risultati impeccabili grazie al cestello rotante angolato e al sistema EASY CLEAN per una pulizia senza sforzo. Acquistala ora su Amazon approfittando dello sconto Black Friday a soli 99,00€.

Grazie alla tecnologia RotoFry, potrai quindi effettuare una frittura uniforme e leggera, riducendo l'assorbimento di olio e regalando croccantezza a ogni boccone.

Il pratico sistema EASY CLEAN permette una pulizia rapida e semplice dopo l'uso. Il cestello e le parti rimovibili sono facilmente smontabili e lavabili in lavastoviglie, garantendo una manutenzione senza stress.

Il termostato regolabile consente di impostare la temperatura ideale per ogni alimento, assicurando una cottura perfetta ogni volta. Il coperchio con apertura automatica dotato di oblo' permette di controllare la cottura senza dover interrompere il processo, mantenendo la temperatura costante e prevenendo gli schizzi.

Con una capacità di 1,2 litri, questa friggitrice è perfetta per soddisfare le esigenze quotidiane di frittura per tutta la famiglia, permettendo di preparare porzioni generose in una sola volta. La De'Longhi F28311.W1 RotoFry è l'alleata perfetta per chi desidera una frittura impeccabile e una pulizia senza complicazioni. Sperimenta il massimo della praticità e della qualità culinaria con questa friggitrice innovativa. Approfitta ora dello sconto che ti permetterà di risparmiare circa il 13% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.