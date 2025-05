Roland Garros, programma del 27 maggio: in campo Cobolli e Djokovic

A Parigi va in scena l'ultimo giorno delle partite valevoli per il primo turno del Roland Garros. Quattro gli italiani in gara: Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Il match più impegnativo sarà quello della giovane promessa Bellucci, atteso dallo scontro con il britannico Jack Draper, testa di serie numero cinque del tabellone. Oltre agli azzurri, farà il suo esordio nell'edizione 2025 anche Novak Djokovic: reduce dalla conquista del 100° titolo a Ginevra, Nole è atteso dall'incontro con lo statunitense McDonald.

Queste e le altre partite del Roland Garros in programma oggi, martedì 27 maggio, saranno visibili sui canali di Eurosport. La diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 è disponibile nel pacchetto Sky TV + Sky Sport, in questi giorni in offerta al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro. Il pacchetto include tutti i tornei ATP e WTA della stagione 2025, i quattro Slam, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis, oltre che tutto lo sport di Sky tra coppe europee, Premier League, 3 partite di Serie A ogni turno, la Serie C, Formula 1, MotoGP, NBA e altro ancora.

Cobolli all'esame Cilic, Djokovic nel pomeriggio

Ecco il programma del Day 3 del Roland Garros 2025, con le partite dei quattro italiani e i match più attesi della giornata.

Court Philippe-Chatrier (campo centrale)

McDonald vs Djokovic: terzo match della sessione diurna dalle ore 12.00

Court Suzanne-Lenglen

Zverev vs Tien: secondo match dalle ore 11.00

Bellucci vs Draper: quarto match dalle ore 11.00

Court Simonne-Mathieu

Medvedev vs Norrie: primo match dalle ore 11.00

Court 6

Arnaldi vs Auger-Aliassime: quarto match dalle ore 11.00

Court 7

Hurkacz vs Fonseca: quarto match dalle ore 11.00

Court 8

De Jong vs Passaro : secondo match dalle ore 11.00

: secondo match dalle ore 11.00 Cilic vs Cobolli: terzo match dalle ore 11.00

In grasseto trovate evidenziali gli incontri dei tennisti azzurri, oltre ai campi in cui si svolge ciascuna partita.

