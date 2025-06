Roland Garros, le semifinali: a che ora giocano Sinner e Musetti

L'organizzazione del Roland Garros ha pubblicato il programma di venerdì 6 giugno, data in cui sono in calendario le due semifinali del torneo singolare maschile. Entrambe si disputeranno sul Philippe-Chatrier: nel primo pomeriggio ci sarà l'atteso match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, mentre in serata sarà la volta della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Le semifinali dell'edizione 2025 del Roland Garros saranno trasmesse in diretta sui canali di Eurosport, visibili con il pass Sport di NOW, il pacchetto che consente agli appassionati di tennis di guardare tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA, i quattro Slam, la Coppa Davis e le Finals di Torino a fine anno. Al momento il pass Sport è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per un anno anziché 24,99 euro, per un risparmio complessivo dunque di 120 euro in 12 mesi.

Gli orari delle due semifinali del Roland Garros 2025

La sessione delle semifinali sul campo centrale del Roland Garros avrà inizio alle 14.30, quando andrà in scena la prima semifinale Musetti-Alcaraz. Il secondo incontro di giornata Sinner-Djokovic inizierà invece non prima delle 19.00.

Sempre nel pomeriggio di domani andranno in scena le semifinali del doppio, sia quello maschile che quello femminile. Un torneo che ci riguarda da vicino, dal momento che la coppia d'oro - letteralmente dopo il successo alle Olimpiadi 2024 di Parigi - composta da Jasmine Paolini e Sara Errani affronterà le russe Andreeva e Shnaider per un posto in finale. Il match è in programma sul Simonne-Mathieu dopo la prima semifinale tra Krunic-Danilina e Eikeri-Hozumi (inizio alle ore 13.00).

Infine sul Suzanne Lenglen spazio alla seconda semifinale del doppio maschile. I britannici Skupski e Salisbury sfideranno la coppia King-Harrison con l'obiettivo di staccare il pass per la finale: chi vince affronterà nell'atto conclusivo del torneo Granollers e Zeballos, vincitori al terzo set contro Roger-Vasselin e Nys.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.