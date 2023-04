Roccat Elo: le cuffie da Gaming che DEVI AVERE al 30%

Che tu sia un appassionato di videogame o ti piace semplicemente ogni tanto passare il tempo con qualche titolo, sei consapevole che delle belle cuffie fanno la differenza. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Roccat Elo 7.1 Air a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro.

Tieni presente che un prezzo così basso non si vedeva da molto tempo. Questo sconto del 30% ti permette di risparmiare ben 30 euro e soprattutto ti porti a casa delle cuffie meravigliose.

Roccat Elo: le cuffie da gaming che rendono i giochi reali

Grazie ai driver al neodimio da 50 mm di cui sono dotate le Roccat Elo, potrai percepire un suono surround 7.1 incredibile che renderà tutto più reale. Potrai percepire ogni minimo rumore e individuarlo in base alla posizione del tuo avatar. Inoltre hanno un microfono incorporato che capta la tua voce in modo preciso e la restituisce forte e chiara.

Hanno dei morbidi padiglioni auricolari in memory foam studiati appositamente anche per chi porta gli occhiali. L'archetto è regolabile è ha una fascia in metallo autoreggente che si adagia comodamente alla testa e non pesa. Potrai tenerle per tantissime ore di gioco senza nemmeno sapere di averle. Sono dotate di un trasmettitore che troverai in dotazione per usarle praticamente su qualsiasi dispositivo. E hanno una batteria in grado di durare per 24 ore con una sola ricarica.

Questa non è certo un'offerta che capita tutti i giorni. Quindi devi essere velocissimo per riuscire ad avvalertene. Vai adesso su Amazon e acquista le tue Roccat Elo 7.1 Air a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine subito le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

