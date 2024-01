Da oggi passare l'aspirapolvere e lavare tutti i pavimenti di casa non sarà più una tua incombenza. Perché? Perché abbiamo trovato chi lo farà al posto tuo. Oggi su Amazon puoi acquistare il robot Roborock Q7 MAX aspirapolvere e lavapavimenti ad un prezzo scontato del 34% che ti farà risparmiare ben 170 euro!

Inoltre puoi affrontare la spesa con tutta calma perché Amazon ti permette di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot Roborock Q7 MAX aspirapolvere e lavapavimenti: a pulire casa ci pensa lui!

Con il canale di aspirazione ottimizzato, la potenza di aspirazione è stata aggiornata a 4200 Pa, più del doppio della potenza di aspirazione del robot aspirapolvere S5 Max e rimuove senza sforzo lo sporco dai pavimenti e tappeti. La spazzola in gomma solida aumenta la durata e migliora la resistenza ai grovigli di capelli.

Questo utilizza lo Smart Navi 3.0 per navigare in modo efficiente nella tua casa e mappare la tua planimetria direttamente sul tuo smartphone utilizzando la tecnologia laser. Ciò consente di selezionare aree specifiche che non si desidera pulire con l'aspirapolvere e dove si desidera che pulisca. Il robot aspirapolvere lavapavimenti può scansionare e memorizzare fino a 4 mappe diverse - perfette per case a più piani e stanze di pulizia multiple. La maggiore durata della batteria supporta fino a 180 minuti di autonomia per una maggiore pulizia.

Dotato di un contenitore per la polvere da 470 ml e un serbatoio dell'acqua da 350 ml può pulire e aspirare allo stesso tempo. Un serbatoio dell'acqua elettronico mantiene il mocio umido durante la pulizia e può regolare il flusso d'acqua in base alle diverse preferenze. Una pressione costante di 300 g fornisce un lavaggio efficace durante la pulizia, lasciando la casa completamente pulita e ordinata.

Lavora in modo intelligente e funziona con i dispositivi di controllo vocale Alexa e Google Assistant per fornire controllo, programmazione, aggiornamenti di stato, modalità di pulizia, stato degli accessori, ecc.

Prendilo ora su Amazon e risparmi 170 euro!

