Robot Philips HomeRun serie 3000 con potenza 4000 Pa e APP: 100 euro di sconto su Amazon

Il Philips HomeRun Serie 3000 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti ad alta potenza che ti permetterà di pulire a fondo grazie alla sua potenza aspirante elevata di 4000 Pa, una navigazione laser intelligente e funzionamento prolungato fino a 200 minuti. Acquistalo ora su Amazon a soli 579,99€ invece di 679,99€.

Il nuovo HomeRun Serie 3000 offre una potenza aspirante elevata di 4000 Pa, che è in grado di catturare polvere, sporco e detriti da ogni angolo della tua casa. Grazie alla sua tecnologia di navigazione laser, il robot mappa in modo intelligente l'ambiente e pianifica un percorso efficiente per la pulizia.

Con una durata di funzionamento fino a 200 minuti, può coprire grandi superfici senza necessità di ricariche frequenti. E quando è il momento di svuotare il contenitore, torna automaticamente alla stazione e lo fa in modo autonomo.

L'applicazione dedicata compatibile sia con smartphone Android che iOS ti permette di programmare e controllare il robot aspirapolvere e lavapavimenti dal tuo smartphone. Puoi anche ricevere notifiche in tempo reale sullo stato della pulizia.

In conclusione, è il compagno perfetto per mantenere la tua casa pulita e ordinata. Con una potenza aspirante elevata, e tante funzioni interessanti tra cui scegliere tramite APP, approfitta ora dello sconto incredibile del 15% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.