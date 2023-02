Robot LEFANT aspirapolvere e lavapavimenti in sconto speciale su Amazon, risparmia quasi 100 euro

Se cerchi un robot che abbia una funzione aspirapolvere potente, silenziosa e affidabile, allora dovresti optare per l'M210 di Lefant. Il prodotto è dotato di tecnologia giroscopica e sensori anticollisione integrati che lo aiutano ad evitare di urtare oggetti, ed è anche integrata la mappatura degli oggetti e sensori a 360 gradi. I sensori sono 6D e ci sono anche quelli anti-caduta. Attualmente il prodotto si trova su Amazon a soli 164,99€ invece di 239,99€.

Inoltre, ci sono più modalità di pulizia e una lunga durata della batteria che può coprire 110 mq di proprietà. Questo robot è adatto anche per pavimenti in legno e tappeti. È buono per peli di animali domestici e capelli umani grazie alle sue spazzole in gomma.

Informazioni sulle sei modalità di pulizia:

Smart;

Bordo;

Individua;

Automatico;

Ad orario;

Silenzioso;

La pulizia dei bordi significa pulire vicino a pareti e angoli e la pulizia in modalità individua è per pulire aree specifiche. In modalità automatica, l'M210 crea una mappa visualizzabile in tempo reale. Grazie al doppio sistema di filtraggio HEPA, le particelle nocive e l'inquinamento vengono bloccati poiché il filtro ad alte prestazioni è stato progettato per catturare fino al 99% di polvere, peli e allergeni degli animali domestici.

Utilizzando l'app Lefant, puoi creare un programma di pulizia. Puoi anche comandare il bot con il controllo vocale. Assicurati solo che il tuo wifi sia a 2,4 GHz. E se l'M210 sta per esaurire la batteria, torna da solo al dock per ricaricarsi. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 31%, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

