Stanco di pulire ogni giorno i pavimenti di casa? Da questo momento non dovrai più farlo. Ti stai chiedendo come? Acquistando adesso su Amazon il Robot Hisense aspirapolvere e lavapavimenti che ti costa ben 160 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato.

Grazie allo sconto esclusivo del 35% sommato al coupon sconto del valore di 40 euro, dall'attuale costo di 349,99 euro tu lo pagherai solamente 189 euro. Ma non è finita qui perché puoi anche pagare il tuo nuovo aiutante in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Le pulizie non saranno più un tuo problema con il Robot Hisense Aspirapolvere e Lavapavimenti!

Con il motore BLDC e i suoi 4000Pa di potenza questo robot ti assicura una pulizia super efficiente. Hai a tua disposizione ben 3 livelli di potenza di aspirazione tra cui scegliere in base alle necessità e alla tipologia di superficie da pulire.

Con la Smart App Control poi puoi usarlo anche quando non sei in casa. Puoi affidargli il compito e aspettare che il lavoro venga svolto alla perfezione. È anche possibile avere una visione chiara del processo di pulizia e del percorso di pulizia.

Adatto a tutte le tue esigenze, mentre ti riposi o semplicemente fai altro lui pulisce al tuo posto. Puoi passare dalla pulizia selettiva di una stanza o di un'area, alla pulizia uno a uno, alla pulizia profonda, alla pulizia a zig-zag e quindi raggiungere ogni angolo della tua casa nel modo più efficace. Questo robot è dotato di una spazzola a rullo galleggiante per adattarsi alle diverse condizioni, una spazzola a doppia faccia lungo il bordo della parete per pulire e risolvere un aggrovigliamento dei capelli.

Anche la batteria è super potente. Aspirare un'intera casa con una sola passata è una sfida. La grande batteria da 2600 mAH garantisce un'autonomia di 90 minuti. E ancora una capacità XL, ben 500 ml di capacità del contenitore della polvere e 250 ml di capacità del serbatoio dell'acqua sono sufficienti per aspirare tutta casa in una sola volta. La grande capacità del robot aspirapolvere ci farà risparmiare tempo ed energia.

Nella confezione che Amazon spedirà direttamente a casa tua trovo:

robot aspirapolvere RVCG144AB

stazione di ricarica

cavo di ricarica

telecomando

filtro HEPA

tappetino di pulizia

due spazzole laterali.

Non perdere altro tempo, acquista ora su Amazon il robot che pulirà al posto tuo e risparmi ben 160 euro!

