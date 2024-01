Approfitta del super sconto e acquista ora su Amazon il robot aspirapolvere OKP pagandolo meno della metà del prezzo.

Il prezzo di mercato per questo elettrodomestico è di 209,99 euro ma tu, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 52%, lo paghi solamente 99,99 euro. In pratica è più quello che risparmi che quello che spendi!

Robot aspirapolvere: da oggi alle pulizie di casa ci pensa lui!

Il robot da 2500 Pa può eliminare rapidamente polvere, carta, peli di animali domestici e altri detriti, e con la spazzola per bordi, pulisce accuratamente lungo le pareti e negli angoli. Adatto a tutti i pavimenti duri, come laminato, piastrelle e pavimenti in legno.

Questo robot è dotato di una avanzata funzione di evitamento degli ostacoli Freemove 3.0, che utilizza un set completo di sensori per rilevare e evitare intelligentemente pareti bianche, scale, animali domestici e ostacoli. Con il suo design sottile di 2,75 pollici, questo elettrodomestico può entrare e uscire liberamente da letti, divani e altri mobili, pulendo ogni angolo e spazio stretto, mantenendo la casa in ordine. E poi con l'app OKP è possibile creare un programma di pulizia per la propria casa, cambiare modalità di pulizia e controllare la direzione di pulizia. Inoltre è anche compatibile con Alexa e Google Assistant, consentendo agli utenti di avviare e interrompere la pulizia con comandi vocali.

Ha poi una capacità della batteria di 2200mAh e può funzionare continuamente per 120 minuti. Torna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica o la pulizia è completata. Disponi di 4 modalità di pulizia, ovvero: Auto, Spot, Edge e Zigzag. Puoi passare da una all'altra tramite telecomando o app. È possibile personalizzare il programma di pulizia per ottenere migliori risultati. Il livello di rumore è inferiore a 56 dB, garantendo che non disturbi la vita quotidiana in nessuna modalità.

Prendilo ora su Amazon!

