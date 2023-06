I robot aspirapolvere sono ottimi coinquilini. Basta un comando rapido tramite app o la propria voce per dare il via alle pulizie di casa. Minimo sforzo (per l'utente), massima resa. Ne vuoi acquistare uno? Su Amazon trovi al 50% l'iRobot e5154 di Roomba: lo paghi solo 249,90€ anziché 499,90€, e la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime.

Oggi il robot aspirapolvere di Roomba (anche per tappeti) è a metà prezzo su Amazon

Il Roomba e5154 è tra i robot aspirapolvere più popolari in assoluto, per questo motivo probabilmente andrà a ruba oggi che è al 50% su Amazon. Ma perché questo successo? Ecco di seguito le principali caratteristiche di questo iRobot (che non ha nulla a che fare con Apple, nonostante il nome ispirato a quello dei prodotti made-in-Cupertino).

Il Roomba e5154 utilizza un sistema di pulizia a tre fasi che combina spazzole laterali, una spazzola rotante e una potente aspirazione (Power-Lifting 5) per rimuovere polvere e sporco. È adatto anche alla pulizia dei tappeti , cosa per nulla scontata.

che combina spazzole laterali, una spazzola rotante e una potente aspirazione (Power-Lifting 5) per rimuovere polvere e sporco. È adatto anche alla pulizia dei , cosa per nulla scontata. Il sistema di navigazione iAdapt rende smart questo robot aspirapolvere. Si muove infatti agilmente tra mobili, sedie e altri ostacoli, senza mai andarci a sbattere contro. Il tutto avviene grazie a sensori per la mappatura dell'ambiente che si adattano anche ad eventuali cambiamenti dell'arredamento.

Grazie ai sensori Dirt Detect , il Roomba e5154 riconosce le aree del pavimento a più alta concentrazione di sporco e si concentra maggiormente su esse.

, il Roomba e5154 riconosce le aree del pavimento a più alta concentrazione di sporco e si concentra maggiormente su esse. Il robot si collega al Wi-Fi domestico e può essere controllato tramite l'app iRobot HOME (gratuita per iOS e Android), ma anche tramite comandi vocali. Il Roomba è infatti compatibile con Alexa e Google Assistant .

(gratuita per iOS e Android), ma anche tramite comandi vocali. Il Roomba è infatti compatibile con . Infine, l'autonomia. Questo gadget hi-tech è dotato di una batteria ricaricabile che garantisce dai 60 ai 90 minuti di utilizzo continuo. Quando scarico, l'iRobot di Roomba tornerà automaticamente alla base di ricarica per "riposarsi" in vista del prossimo giro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.