Robot aspirapolvere Proscenic M9 in offerta con DOPPIO SCONTO!

Occasione unica è una dicitura che raramente utilizziamo con criterio, eppure questa volta è più che azzeccata. Se infatti stai cercando un robot aspirapolvere di qualità per pulire la tua casa mentre sei comodamente seduto, o magari non sei in casa, ora puoi acquistarne uno senza spendere un patrimonio, grazie all'offerta di oggi.

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il Robot Aspirapolvere Proscenic M9 a soli 399€, prezzo ottenibile sfruttando lo sconto base di 50€ e in aggiunta altri 100€ applicando il coupon di settembre!

La pulizia più comoda per te!

Questo accessorio ti sarà utile non solo per liberarti della polvere, ma anche per lavare i pavimenti, grazie anche a un doppio panno rotante e a un sistema di navigazione smart. Questo prodotto infatti affronta tutte le macchie appiccicose e ostinate di diverse tipologie, come anche quelle fatte dagli animali domestici.

Per la navigazione, il Proscenic M9 sfrutta il sensore laser di 5.0 generazione, riconosce la stanza, e disegna una mappa personalizzata della sua casa sull'app Proscenic, per impostare facilmente le zone dove non andare, ma anche pareti virtuali. Potrai programmare le pulizie, contrassegnare le aree da pulire e memorizzare max 5 mappe intelligenti.

