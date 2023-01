Robot aspirapolvere Lefant ultrasottile e silenzioso a 129€ (coupon Amazon)

Se cerchi un nuovo robot aspirapolvere per sostituire quello vecchio e hai un budget tra i 100 e 150 euro, dai allora un'occhiata al modello M210 di Lefant, in queste ore in offerta su Amazon a 129 euro, grazie al coupon del valore di 70 euro regalato dal colosso statunitense. Ultrasottile, silenzioso, adatto a qualsiasi superficie di pavimento e ideale per la raccolta dei peli di animali, il mini robot Lefant ha un valore di mercato pari a 199 euro ed è tra i più apprezzati dagli utenti per rapporto qualità-prezzo. E oggi lo sarà ancora di più.

Il modello in promozione è spedito da Amazon gratuitamente, con la consegna prevista entro la giornata di domani. Prima di aggiungere nel carrello l'articolo ricordati di flaggare il quadratino accanto alla voce Coupon sotto il prezzo, così da applicare lo sconto immediato di 70 euro una volta che completi l'ordine.

Lefant M210: ottimo robot aspirapolvere a meno di 130 euro

Uno dei principali punti di forza del robot aspirapolvere M210 di Lefant è il design mini rispetto agli altri competitor. Alto appena 7 cm, con un diametro di 28 cm, il robot del marchio Lefant è in grado di raggiungere le superfici più difficili della tua casa, pulendo sotto i mobili, letti e divani con estrema semplicità.

L'altro vantaggio che ottieni dall'acquisto di Lefant M210 è un'autonomia di oltre 100 minuti, quando i competitor nella maggior parte dei casi superano a malapena 60 minuti di utilizzo. Puoi inoltre controllarlo tramite i comandi vocali sfruttando l'integrazione con Alexa e Google Assistant.

Metti in carrello ora il robot aspirapolvere di Lefant a soli 129 euro, approfittando del maxi coupon Amazon del valore di 70 euro. Il coupon sarà valido ancora per poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.