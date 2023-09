Ammettiamo fare le pulire di casa è una grande scocciatura. Ma se ti dicessi che oggi c'è un alleato che ti toglierà buona parte del lavoro e ti permetterà di avere sempre una casa perfettamente pulita? Bene, ti conviene crederci perché è proprio così! Oggi su Amazon puoi acquistare il robot aspirapolvere LEFANT e grazie al super sconto del 57% pagarlo meno di 100 euro.

Il costo di mercato per questo utilissimo elettrodomestico è di 229 euro ma tua adesso, grazie allo sconto folle di Amazon, lo paghi solamente 99,99 euro con un risparmio netto di ben 129 euro.

Robot Aspirapolvere LEFANT: il tuo alleato nelle pulizie domestiche

Avere in casa un robot di questo tipo significa non doversi più preoccupare di passare l'aspirapolvere ogni giorno perché lo farà lui per te. Poi trattandosi di un elettrodomestico smart puoi gestirlo anche a distanza e quindi avviarlo, per esempio, quando sei a lavoro e una volta arrivata a casa la tua casa sarà già pulita.

Il suo design innovativo incorpora la tecnologia Freemove3.0 che lo rende più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il suo percorso per eliminare gli ostacoli. Non solo, è anche ottimizzato per la pulizia dei tappeti. Riconosce in modo intelligente il tappeto e aumenta fino alla massima aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali.

Dotato di una potente aspirazione da ben 2200pa e grazie alle due spazzole laterali diventa super efficace contro polvere, peli di animali domestici e detriti vari. Il robot aspirapolvere LEFANT M210-P può funzionare su vari tipi di pavimenti, anche in legno, per un massimo di 120 minuti. Il rumore bianco uniforme e regolare non ti disturberà minimamente.

Dotato di diverse modalità di pulizia che puoi scegliere in modo molto semplice tramite l'apposita app, ovvero:

Pulizia organizzata

Pulizia casuale

Pulizia spot

Pulizia lungo il muro

Pianificare la pulizia

Pulizia manuale.

Presenta ovviamente controlli intelligenti compatibili con Alexa e Google Home.

Prendilo ora su Amazon ed è tuo a soli 99,99 euro!

