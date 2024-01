Abbiamo scovato una di quelle promo che ti risolvono la vita, difatti non solo risparmi un sacco di soldi ma hai anche chi si occuperà delle pulizie al posto tuo. Oggi puoi acquistare su Amazon il fantastico robot aspirapolvere Lefant e pagarlo praticamente la metà!

Non solo lo paghi pochissimo ma puoi ulteriormente alleggerire la spesa usufruendo del servizio Cofidis che ti permette di pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot aspirapolvere Lefant: il tuo miglior alleato nelle pulizie di casa!

Un design innovativo che incorpora la tecnologia Freemove, 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete. 3 set di sensori di penetrazione nel terreno rendono questo robot più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il percorso per sbarazzarti di ciò che è bloccato.

A differenza del tradizionale corpo dei robot aspirapolvere segmentati, questo Lefant rimuove la struttura meccanica ridondante, eliminando così i guasti del prodotto e i problemi di vita strutturale causati dal cattivo assemblaggio delle parti strutturali. Ed è protetto da una copertura superiore in vetro bianco sfumato resistente ai graffi. Dotato di una forte potenza di aspirazione fino a 4500 Pa che può essere regolata in 4 marce. Una sola pulizia può portare via il 99% di immondizia, polvere e peli di animali domestici.

Disponi di una pulizia tranquilla. Dopo aver selezionato la modalità silenziosa, il robot lavora producendo un rumore di soli 55 dB. Perfetto se hai animali domestici in casa grazie alla porta di aspirazione senza grovigli. Puoi impostare programmi di pulizia, modalità, livelli di aspirazione e altro tramite l'app Lefant sempre e ovunque, oppure impartire comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant.

Nella confezione che Amazon spedirà direttamente a casa tua trovi: robot Lefant N1, dock di ricarica, alimentatore, secchio per la polvere grande da 560 ml, 2 filtri HEPA, 4 spazzole laterali, spazzola per la pulizia della macchina.

Prendilo ora su Amazon e lo paghi praticamente la metà!

