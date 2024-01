Robot aspirapolvere LEFANT M210P in super offerta a 99,99€ su Amazon (il più venduto)

Il robot aspirapolvere Lefant M210P è in vendita su Amazon a 99,99 euro, grazie all'ultima offerta a tempo che prevede un maxi sconto del 57%. Il risparmio è nell'ordine di 130 euro, dato che il prezzo più basso recente è pari a 229,99 euro.

Giunto alla terza generazione, Lefant M210P offre una pulizia più precisa e intelligente, una potente aspirazione e una durata della batteria più lunga. E al prezzo attuale di vendita, si pone come uno dei migliori robot aspirapolvere sotto i 100 euro disponibili sul mercato.

Robot aspirapolvere Lefant M210P in sconto del 57% su Amazon

Il modello di terza generazione M210P introduce la tecnologia FreeMove 3.0, per una pulizia più accurata e smart. Quando è in funzione, non rimane bloccato sui tappeti, evita le cadute dalle scale e regola in automatico il proprio percorso per evitare gli ostacoli.

A proposito di tappeti, riconosce in automatico la loro presenza, andando ad aumentare la potenza di aspirazione fino al massimo. Si potrebbe chiamare, quindi, un'ottimizzazione per la pulizia dei tappeti.

È inoltre il prodotto ideale per i proprietari di animali domestici. Merito della potente aspirazione da 2200pa e della bocca di aspirazione, progettata appositamente per le famiglie che vivono insieme a cani e gatti.

Pollice in alto infine per la batteria. Grazie a una durata di 120 minuti, è in grado di garantire un'autonomia più che sufficiente anche per le abitazioni più grandi.

Lefant M210P, il robot aspirapolvere di terza generazione del noto marchio specializzato, è in offerta a soli 99,99 euro su amazon.it: si tratta di una promozione a tempo, potrebbe terminare già nelle prossime ore (spedizione Amazon).

