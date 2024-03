Robot Aspirapolvere LEFANT a MENO DI META' PREZZO: solo per OGGI su Amazon

Da adesso in poi potrai avere casa impeccabile e pulitissima al minimo sforzo grazie al Robot Aspirapolvere LEFANT! Oggi è disponibile in offerta esclusiva su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 52%.

Robot Aspirapolvere LEFANT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere LEFANT ha un sensore a infrarossi anti-collisione potenziato integrato, che può rilevare efficacemente l'ambiente a 720 gradi della fusoliera. Ciò evita efficacemente di rimanere bloccato e cadere da un'altezza.

Con il diametro di 28 cm, il robot può lavorare sotto o intorno a mobili come letti, divani e così via. Non solo ha un alto tasso di copertura, ma anche un tasso di guasto ultra basso, che consente di pulire completamente la stanza. La capacità di 500 ml può ridurre la frequenza della pulizia dei rifiuti (una volta alla settimana) e la filtrazione a doppio strato può prevenire l'inquinamento secondario.

Il dispositivo può passare in modo flessibile tra diverse modalità tramite l'APP: Pulizia organizzata, Pulizia casuale, Pulizia spot, Pulizia lungo il muro, Pianificare la pulizia e Pulizia manuale. Potrai passare liberamente tra diverse modalità e 3 livelli di potenza di aspirazione come desideri sempre utilizzando l'applicazione.

Utilizzando l'app Lefant, puoi controllare il tuo robot domestico sempre e ovunque, regolare la potenza di aspirazione, il programma di pulizia, ecc. Inoltre, puoi iniziare a passare l'aspirapolvere con un semplice comando vocale utilizzando l'Google Assistant o Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.