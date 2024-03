Robot Aspirapolvere Lefant a 110 EURO IN MENO: applica il MEGA COUPON Amazon

Non dovrai più faticare per pulire casa grazie al Robot Aspirapolvere Lefant con 2200Pa! Oggi lo trovi su Amazon in offerta speciale a soli 119 euro grazie ad un mega coupon di sconto di 110 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all'altro!

Robot Aspirapolvere Lefant: funzionalità e modlità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lefant è l'alleato ideale per rendere brillante ogni superficie di casa senza il minimo sforzo.

Il design innovativo incorpora la tecnologia Freemove3.0 che rende il robot più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il tuo percorso per eliminare gli ostacoli. In particolare, è ottimizzato per la pulizia dei tappeti: riconosce in modo intelligente il tappeto e aumenta fino alla massima aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali.

Il dispositivo ha una potente aspirazione da 2200pa con due spazzole laterali che concentrano polvere, peli di animali domestici e immondizia. In più la bocca di aspirazione brushless è appositamente progettata per le famiglie di animali domestici, per ottenere un eccellente effetto pulente: questo vuol dire che non è più necessario sporcarsi le mani per pulire i peli aggrovigliati sulle tradizionali spazzole a rullo.

Con una bassa potenza di aspirazione selezionata, il robot può funzionare anche su pavimenti in legno per un massimo di 120 minuti. Il rumore bianco uniforme e regolare come il suono di un elettroventilatore generato non interferirà con il tuo lavoro o riposo.

