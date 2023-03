Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Ozmo N8+ in sconto del 37 % su Amazon

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot Ozmo N8 Plus è stato progettato per facilitare le pulizie. Questo moderno aspirapolvere rappresenta un sostanziale miglioramento rispetto alle generazioni precedenti, con caratteristiche avanzate che lo distinguono sul mercato. La capacità di Deebot Ozmo N8 Plus di passare l'aspirapolvere e lo straccio è una delle sue qualità più notevoli, che lo rende un must per chiunque abbia pavimenti duri. Acquistalo su Amazon a soli 379,00€ invece di 599,00€.

L'aspirapolvere è dotato di cuscinetti imbevuti d'acqua sul retro che raccolgono le particelle microscopiche che le spazzole potrebbero perdere durante la pulizia dei pavimenti duri. Inoltre, le migliori tecnologie di navigazione e mappatura laser dell'aspirapolvere lo aiutano a evitare gli ostacoli sul suo percorso. Ciò significa che l'aspirapolvere può superare facilmente gli ostacoli senza danneggiare gli arredi.

Deebot Ozmo N8 Plus è dotato anche di una stazione di svuotamento automatico, che svuota automaticamente la polvere e i detriti dell'aspirapolvere dal contenitore della polvere a bordo in un sacchetto della polvere monouso. Ciò significa che non sarà necessario svuotare il cestino così spesso e che il sacchetto dovrà essere svuotato al massimo una volta al mese. Il robot aspirapolvere è facile da usare, con un unico pulsante sulla parte superiore che avvia l'operazione di pulizia. È semplice da configurare utilizzando l'app allegata, che consente di scegliere una delle quattro modalità di aspirazione: "Silenzioso", "Standard", "Max" o "Max+". A seconda delle esigenze di pulizia, è possibile pulire l'intero pavimento, stanze separate o aree specifiche.

Considerando le sue sofisticate capacità, il Deebot Ozmo N8 Plus è straordinariamente silenzioso, con un misuratore di decibel di soli 60 dB alla sua impostazione massima. La manutenzione dell'aspirapolvere è molto semplice: il filtro e la spazzola principale devono essere puliti settimanalmente con l'apposito strumento e il sacchetto della polvere deve essere sostituito ogni 30 giorni circa.

Il Deebot Ozmo N8 Plus, invece, ha qualche difetto. È un po' più grande di altri aspirapolvere robot, con un peso di 3,6 kg e un'altezza di 9,3 cm, il che può rendere difficile il trasporto sulle scale. Tuttavia, nonostante la tecnologia di rilevamento laser degli oggetti, l'aspirapolvere può scontrarsi con le ciotole del cibo per animali domestici o impigliarsi nei pedali del pianoforte, nello spazio tra le gambe delle sedie da pranzo o sulla moquette.

Infine, l'Ecovacs Deebot Ozmo N8 Plus è un fantastico aspirapolvere robot ideale per chi ha un pavimento duro. Le sue funzioni innovative, come l'aspirapolvere e lo spazzolone, la stazione di svuotamento automatico e il controllo vocale e tramite smartphone, lo rendono un investimento sensato per le case più impegnate. Approfitta ora dello sconto del 37% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.