Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti a 150€ in meno: offerta bomba su Amazon

Vuoi rendere casa impeccabile ma hai sempre poco tempo per le pulizie domestiche? Allora delega tutto al Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti EZVIZ, oggi disponibile su Amazon a soli 649 euro con un super sconto del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un'occasione del genere è davvero più unica che rara!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti EZVIZ: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti EZVIZ innanzitutto è dotato di una potente aspirazione a 4000 Pa con doppie spazzole rotanti e un design intelligente che agevola la rimozione di capelli e peli di animali domestici da qualsiasi tipologia di superficie.

Questo modello dispone anche della tecnologia laser D-ToF e della telecamera RGB che consentono di creare una mappa della casa che può essere anche perfezionata in base alle proprie esigenze.

Una delle caratteristiche di spicco del robot è il suo sistema autopulente che permette di rimuovere capelli, sporco e altri detriti grazie al flusso d'acqua ad alta velocità. AI termine dell’intero processo di lavaggio automatico, RS2 asciuga completamente i due cuscinetti di lavaggio per evitare la formazione di muffe. In più, per evitare che i capelli e i peli degli animali domestici inceppino il robot, il dispositivo fa ruotare la spazzola a rullo per rimuoverli efficacemente una volta sulla base.

Per finire, la modalità di utilizzo è ottimizzata grazie all'app EZVIZ che consente di preimpostare programmi di pulizia o di avviare immediatamente un’attivita, anche quando nessuno è in casa.

