Robot aspirapolvere Dreame L10s Ultra gode di un'offerta incredibile su Amazon

Il Dreame L10s Ultra ha una forza di aspirazione di 5.300 Pa, due tappetini rotanti e può anche spruzzare un disinfettante per una pulizia più accurata. Il robot aspirapolvere, con i suoi due dischi rotanti, offre prestazioni di pulizia eccezionali e si pone al di sopra di tutti gli altri aspirapolvere specializzati in termini di potenza di aspirazione. Sia la mappatura che l'assistenza tecnica fornite dal programma sono di altissimo livello. Acquistalo su Amazon a soli 949,00€ invece di 1199,90€.

In pochi minuti, il Dreame L10s Ultra avrà mappato la vostra abitazione con l'aiuto del sistema di guida laser e sarà pronto per l'uso. L'applicazione fornisce tutti gli strumenti necessari per pianificare o effettuare pulizie domestiche ad hoc. È possibile utilizzare l'app DreameHome per inviare il robot in pattuglia come telecamera di sicurezza.

Dreame L10s Ultra ha una confezione massiccia e pesante. Viene fornito con un aspirapolvere robot ben fatto, una docking station che può contenere soluzioni per la pulizia e alcuni piccoli accessori. L'installazione è semplice: La docking station deve essere impostata e collegata, la spazzola di pulizia deve essere inserita nel robot ed esso deve essere spinto nella docking station. Infine, si aggiunge acqua pulita al serbatoio principale e si inserisce il piccolo serbatoio con la soluzione detergente.

Il passo successivo è l'installazione del programma. È sufficiente associare il Dreame L10s Ultra al dispositivo tramite Bluetooth, quindi inserire la password Wi-Fi per connetterlo alla rete. Praticamente tutte le funzioni del robot aspirapolvere sono accessibili tramite l’app; l'unica eccezione è rappresentata dalla possibilità dell'app DreameHome di controllare le telecamere del robot.

È possibile programmare il robot per pulire la cucina dopo una lunga giornata di lavoro o per pulire solo un'area alla volta. Si possono anche designare aree off-limits, magari per risparmiare un tappeto costoso. L'app offre i controlli standard, come la possibilità di programmare gli orari di pulizia e di inviare il robot in una particolare area per effettuare una pulizia a campione. Con l'app DreameHome, il robot può anche fungere da telecamera di sicurezza. È possibile guidarlo da soli attraverso un feed live e i controlli sullo schermo, oppure impostare una serie di waypoint intorno alla stanza da esplorare automaticamente. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.