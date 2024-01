Stanco delle pulizie domestiche? Oggi c'è un alleato che viene in tuo soccorso: su Amazon puoi acquistare il robot aspirapolvere Dreame L10 Prime ad un prezzo scontato. Non fartelo sfuggire!

Grazie allo sconto esclusivo lo paghi ben 100 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato. ma non è finita qui perché grazie al servizio Cofidis puoi comodamente pagarlo in piccole rate mensili a tasso zero!

Robot aspirapolvere Dreame L10 Prima: il tuo migliore alleato nelle pulizie di casa!

Migliora la tua esperienza di pulizia. l'algoritmo intelligente del L10 Prime lava automaticamente i mop dopo ogni volta di pulizia. La funzione della asciugatura ad aria previene la formazione di muffa o batteri. Freschezza senza sforzo!

E poi grazie al sollevamento del mop da 7 mm, non dovrete preoccuparvi che i vostri tappeti si bagnino ed eviterete di trascinare i panni sporchi durante il ritorno alla stazione base, evitando contaminazioni secondarie. Ti stai chiedendo come pulire il pavimento da macchie dovute per esempio a salse o bevande varie? Il mop a doppia centrifuga riproduce la rotazione a pressione delle mani, affrontando rapidamente i pasticci domestici.

La potenza di 4.000 Pa assicura una raccolta facile e potente di detriti, sporcizia e capelli, regolando automaticamente la forza di aspirazione su più superfici, ad esempio pavimenti in legno, fessure, angoli o tappeti. La tecnologia LDS pianifica in modo intelligente il percorso per evitare pulizie ripetute e in questo modo pulire la stanza nel modo più efficace. Le mappe 3D nell'app consentono di impostare la posizione dei mobili e di delimitare un'area sulla mappa per la pulizia.

Prendilo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.